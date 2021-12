Átadták a Jónak lenni jó segélyakció felajánlásait

Karácsony közeledtével évek óta árva és beteg gyerekeknek adnak támogatást a Jónak lenni jó elnevezésű kezdeményezés székelyudvarhelyi szervezői, akik 2014-től évről évre kicsiben ugyan, de magyarországi mintára a városban is megszervezik a karácsonyi segélyakciót. A vírushelyzet miatt megváltozott körülmények ellenére idén is tizenegy gyereket sikerült egy kisebb pénzösszeggel támogatniuk – tájékoztatott Bíró Edit, a Balázs Ferenc Vegyeskar elnöke, aki a kezdeményezésben kulcsfontosságú szerepelt vállalt.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Az online történő licitáláshoz bárki csatlakozhatott, az alkotásokat a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban is kiállították, hogy az érdeklődők megtekinthessék. Mint Bíró Edit kifejtette, a koronavírus-járványt megelőzően a jótékonysági programhoz sorsjegyek vásárlása révén lehetett csatlakozni: városszerte árulták a tombolákat, amelyekkel aztán lehetőség volt megnyerni a felajánlott alkotásokat. A jótékony célú sorsjegyvásárlás lehetőségével sokan éltek, a járványügyi szabályozások azonban most nem tették lehetővé ezt a megoldást, de a gyűjtést nem szerették volna elengedni, így hozták létre az online térben való licitálási lehetőséget. Bíró Edit elárulta, hogy

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is célirányosan, javaslatok alapján választották ki a támogatásban részesülő gyerekeket, akik leginkább közúti baleset vagy más haláleset következtében magukra maradtak, és jelenleg a nagyszüleik gondozásában vannak. Támogatásukhoz hét képzőművész által árverésre ajánlott festmények és képek megvásárlásával lehetett hozzájárulni.

Noha a korábbi években volt már sikeresebb gyűjtés is, a kezdeményezést szorgalmazó hölgy összességében sikeresnek tartja az idei végeredményt is, hiszen, mint mondta, amit szerettek volna, azt el tudták érni a végösszegtől függetlenül. „Maga a karácsony szelleme, a jóindulatból fakadó adományozás megmaradt és tovább folytatódott az évek során, még így is, hogy a járvány miatt voltak nehézségek” – mondta.