Aszfaltoznak, vezetéket, kockakövet cserélnek Székelyudvarhelyen – mindezt egyszerre

A gázbekötések nyomát több utcában már visszaaszfaltozták. De még így is sok munka van hátra. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Hetek óta mindennaposak az útlezárások, forgalomkorlátozások Székelyudvarhelyen: év eleji ígéretéhez híven gőzerővel fogott hozzá a hálózatmodernizáláshoz a Delgaz Grid Rt., de ezzel egyidejűleg a Harvíz Rt. is végzi a vezetékcserét.

A fejlesztés hosszú távú hatásai ugyan egyértelműen pozitívak, jelenleg azonban a felfordulás sok bosszúságot okoz a lakosságnak.

Gázvezetékcsere: kétharmada megvan

A gázszolgáltató egyszerre több helyszínen dolgoztat, tudtuk meg a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől. Zörgő Noémi elmondta: kedden a Kornis Ferenc utcában kezdték el a vezetékcserét, itt várhatóan szeptember 23-án fejezik be a munkát.

Az új rendszeren elvégzik a nyomáspróbát, és amennyiben mindent rendben találnak, rákötik a fogyasztókat is az új hálózatra.

A Dózsa György utcában, a Nyirő József, valamint a Bányai János utcában is lefektették az új vezetéket, sorolta az illetékes, így a burkolat helyreállításával megbízott cég kezdheti a nyomvonal előkészítését aszfaltozásra.

A Cserehátra vezető útszakaszon, a Csere, az Imecs László és Domb utcákban hamarosan befejeződik az útburkolat helyreállítása: az új rendszert itt is előbb nyomás alá helyezik, és amennyiben rendben lesznek az eredmények, akkor rákötik a háztartásokat is, ezzel párhuzamosan pedig befejezik a burkolat helyreállítását is.

Szintén múlt keddtől zajlik a munka a Bethlen-negyed felső felében: a Cipészek, a Kós Károly és a Lakatosok utcák által határolt részén is elkezdték a vezetékcserét. Itt jelenleg a tömbházak rákötését végzik a fővezetékre.

A Bethlenfalvi úton és a Gábor Áron utcákban folytatják a múlt héten elkezdett munkálatokat. Pénteken már a Benkő József utcában is elkezdték a vezetékcserét. Ebben az övezetben még a Varga Katalin és a Wesselényi Miklós utcákban kell dolgozzanak. Ha ezekben az utcákban is végeznek, akkor a teljes Szombatfalvi részen rendben lesz a gázvezeték

– hangsúlyozta a sajtóreferens.

Ahol még dolgozni fognak

Idénre ugyanis összesen

húsz kilométeren tervezte a vezetékek cseréjét a Delgaz Grid Rt., ebből eddig 12 kilométernyit sikerült elvégezniük.

„A cél mindenképpen az, hogy a teljes betervezett szakaszon elvégezzék a szükséges vezetékcserét. Az ütemezés szerint a Berek sétányon, a Mihály-udvarban, a Petőfi Sándor, a Vár utcákban, a Tavasz sétányon, a Tábor utcában, a Virágok sétányán, a Verőfény bejáratnál és a Bükkfa utcában fognak még dolgozni” – avatott be az illetékes.

Cserélik a vízvezetékeket is

A hálózatmodernizáláshoz a Harvíz Rt. is csatlakozott, szeptember 11-én a szolgáltató a Szentimre utcában kezdte el a vízhálózat javítását.

A munkálatokat három részre osztották: elsőként a gerincvezetéket cserélik ki a Rózsa utca és a Kút utcai elágazás közötti részen. Ezzel várhatóan a hét közepén végeznek. „Erre az időszakra nem szükséges az említett szakasz lezárása, de kérjük az autóvezetőket, hogy amennyiben lehetséges, válasszanak más útvonalat” – figyelmeztetett Zörgő Noémi. Továbbá, második lépésként a Rózsa utcai elágazás és a Bethlen Gábor utca közötti részen dolgoznak. A harmadik, és egyben utolsó lépésként, a Kút és a Szentjános utcák közötti részen zajlik majd a munka. Mindkét esetben szükség lesz az érintett útszakaszok lezárására, de a hivatal ígérete szerint erről majd időben értesítik a lakosságot.

Zajlik az aszfaltozás is

A forgalomkorlátozás elkerülése miatt az aszfaltozás éjszaka is zajlik:

az Orbán Balázs és a Nicolae Bălcescu utcákban először előkészítik, felmarják a kijelölt részeket, ezt követően – szintén éjjel – aszfaltoznak, hiszen a nagy forgalom miatt máskor nem lehet dolgozni ezen a szakaszon.

Ugyancsak aszfaltozás zajlik majd a Bethlenfalvi úton, a Fások utcai elágazástól a város Csíkszereda felőli kijárata közti útszakaszon. Az útlezárás elkerülése érdekében itt váltakozva dolgoznak a sávokon. Mint még megtudtuk, egybefüggő aszfaltréteget a Vásártér utcában terítenek, a Bethlen Gábor utcai kereszteződéstől a vasúti sínekig, illetve a Tompa László utcába a Villanytelep utca végétől a hídig.

A Kossuth Lajos utca járdáit is egybefüggő szőnyeggel szeretnénk leaszfaltozni, és a lakónegyedekben is folytatódik a tömbházak közötti bejáratok aszfaltozása. A vízvezeték rendbetétele után a Szentimre utca felső, kockaköves része is aszfaltos lesz

– ismertette az elképzeléseket a városházi szóvivő.

Hamarosan végeznek a kockaköves utcákban

De nemcsak a két szolgáltató, hanem maga a polgármesteri hivatal is dolgoztat a város utcáiban: amint arról már írtunk, továbbra is zajlik a kockaköves utcák kijavítása, újrakövezése. A munkacsoport a napokban az Ady Endre utcába ért: a mélyedések, egyenetlenségek javítását végzi a kivitelező. Az Iskola utcában egy kis részen kell még dolgozzanak (hiszen a Harvíz szennyvíz-bekötéseket is végzett a burkolatjavítással párhuzamosan), illetve a Baróti Szabó Dávid utca és az Iskola utca találkozásánál is van még munka. A túrás, aszfaltozás befejezésének pontos időpontjáról egyelőre nem nyilatkozott a hivatal.