Aszfaltozás, kultúrház-felújítás – gyimesközéploki tervek idénre

A hidegségi kultúrház felújítása, a gyimesközéploki focipálya újragyepesítése és aszfaltozás – többek között ezek a beruházások szerepelnek a gyimesközéploki községvezetés idei tervei között. Jövőre pedig a szennyvízhálózat kiépítéséhez is hozzáfognak.

Kívülről is megújult a gyimesközéploki községháza • Fotó: Gábos Albin

A 12A jelzésű országúttal párhuzamosan vezető elkerülő útnak használt 800 méteres útszakaszt terveznek leaszfaltozni idén Gyimesközéplokon. Gyakorlatilag a hidegség fele vezető utat (balra letérve) az országúttal köti össze ez a szakasz, amelyet sokan akkor használnak kikerülésre, amikor az országutat keresztező vasútvonal előtt le van engedve a sorompó.

A megvalósítást közel 1 millió lejre becsülték, amely összegnek nagyobb hányadát a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) finanszírozza. A munkálatoknak jövőhéten fog hozzá a kivitelező cég. Gergely Károlytól, Gyimesközéplok polgármesterétől azt is megtudtuk, hogy

az aszfaltozással párhuzamosan ezen a szakaszon hidat is építenek a Tatros-patakon.

Elmondta azt is, hogy a községháza épületét tavaly újították fel, a külső munkálatokat azonban idén véglegesítették, többek között rendbe tették a hivatal lépcsőjét és faedényes facsemetéket is kihelyeztek. Az idei nagyobb beruházásaikhoz tartozik azonban a hidegségi kultúrotthonnak a felújítása is. Itt már csak az utolsó simításokat végzik, nemsokára elkészülnek a munkálatokkal.