Aszfaltozás következik Székelyudvarhely több utcájában

Székelyudvarhely több utcájában is aszfaltozási munkákat tervez a városvezetés: az áfavisszaosztásból erre is futotta.

Hétfőn kezdődik az aszfaltozás több utcában. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az áfavisszaosztásból származó 900 ezer lejből 410 ezer lejt különböző aszfaltozási, útkarbantartási munkákra szán Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. A műszaki igazgatóság korábban költségvetés-módosítást is benyújtott e célból:

javaslatuk szerint azokra a beruházási tételeket kellene átcsoportosítani, amelyek az önkormányzat már eleve túl kevés pénzt hagyott jóvá ahhoz, hogy a teljes utcamodernizálás megvalósuljon.

A javaslatot akkor az önkormányzati képviselő-testület nem fogadta el, így most a városvezetés

más forrásból oldja meg a halaszthatatlan javítási munkákat.

Elkezdik a munkát

Az aszfaltozási munkálatok már hétfőn elkezdődnek: elsőként a Sport utcában kezd el dolgozni a kivitelező. Itt az aknafedők szintre hozását és az aszfaltszőnyegezést (egybefüggő aszfaltréteg leterítése) végzi a szakcég. Az ütemezés szerint, és ha az időjárás is engedi, jövő héten ez el is készül – közölte Zörgő Noémi. A polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől azt is megtudtuk, hogy

az elkövetkező időszakban a Szentimre utca felső szakaszán és a Kós Károly utcában fognak még dolgozni.

Halaszthatatlan továbbá a Medence utca kijavítása, mely a tavaszi-nyár eleji árvizekkor rongálódott meg. Szintén az árvízkárok kijavításáért dolgoznak majd a Szentimre utca katonasághoz közeli szakaszán, valamint ugyanebből a keretből a Lejtő utca felső felén lévő átereszt is kicserélik.

Tervben ugyanakkor több járda újraaszfaltozása is: a Vámosok, a Kovácsok utcájának, a Gyepes és a Ifjúság bejáratok járdáinak rendbetételére kerül majd sor, a kivitelezés az időjárás függvényében zajlik majd.

Egyébként a 900 ezer lejből az útkarbantartás mellett 250 ezer lejt a játszóterek feljavítására, illetve a jégpálya beindítására, 240 ezer lejt pedig fűtéstámogatásra szánnak.