Aszfaltállomás létrehozásának szándéka borzolja a kedélyeket Csíkdelnén

Nézeteltérések és pletykák tisztázása érdekében hívott össze utcagyűlést Csíkdelnére Ferencz Csaba, Csíkpálfalva község polgármestere csütörtök délután. A találkozó apropóját olyan híresztelések adták a csíkdelnei lakosság körében, miszerint aszfaltállomás épülhet a településen szélén levő kőbánya szomszédságában, amelyre már ki is adták a szükséges engedélyeket.

• Fotó: Veres Nándor

– jelentette ki. Az elöljáró dokumentumokkal bizonyította, hogy csupán az urbanisztikai bizonylatot kérte ki a beruházó, amely önmagában semmit nem jelent még. „Egy családi ház építésénél is a legelső dolog ennek a dokumentumnak az igénylése. Ezt a hivatal köteles kiadni, de ez csupán egy infomatív jellegű papír a betartandó szabályokról” – tisztázta.

Mi ezt a két kilométeres útvonalat építjük jelenleg, lassan már a végén járunk, tehát nem akarjuk a falu úthálózatát használni. Addig is a bánya felé vezető utat bérbe vettük a telephely létrehozása érdekében, és saját költségen fel is javítottuk ezer tonna kő felhasználásával

A találkozón részt vett a beruházó részéről a Winfor Trade Kft. tulajdonosa, Moldován József is. Mint mondta, négy éve vették át a kőbánya kitermelési jogát, ám a szállítást és egyéb tevékenységeket – a környezetvédelmi engedély egyik feltételeként – a falun kívül eső útvonalon kötelesek megoldani.

– próbálta megértetni álláspontját. Azt is hozzátette, egy tavaly hozott állami rendelet szerint a bányakitermelési jogok után befizetett illetékekből – amely tonnánként 56 eurócent – 40 százalék a község költségvetésébe vándorol vissza.

Számára az volt visszás, hogy bár az útjavítás mellett segíteni próbálnak munkahelyekkel is, de több hatóságnál is feljelentették már őket törvénytelen kitermelés és egyéb más indokokkal.

Felső-Delne legnagyobb fájdalma, hogy a teherautók tönkreteszik az útjainkat. Türelmet kérek a lakosságtól, amíg elkészül a másik, alternatív útvonal. Nem engedjük meg a vállalkozónak, hogy a falu között közlekedjenek a teherautók és ezt ők el is fogadták

A helyiek azt is nehezményezték, hogy a sofőrök nemcsak hogy a községben közlekednek, hanem még gyorsan is hajtanak. A tulajdonos erre azt mondta, értesítsék őt minden hasonló helyzetnél az autó rendszámával együtt, hogy ő járjon utána, de ígérete szerint nyárig be fogják fejezni a másik útvonalat, amit használni fognak. A kőbányánál történő jövőbeli robbantásokkal kapcsolatban felmerült kételyekre közölte, ma már korszerű technikával dolgoznak minimális hangzavarral.

Évente három robbantás lesz, de ilyen távolságból a faluban nem valószínű, hogy hallatszani fog

– intett nyugalomra, ám továbbra sem sikerült megnyugtatnia a lakókat.