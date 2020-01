Aszfalt kerül a siklódi útra

Jelentős beruházással kezdenek tavasszal a 135-ös számú megyei úton • Fotó: Beliczay László

A tervek szerint az aszfaltozás mellett két meglévő hidat újítanak fel és három új átkelőt építenek, valamint a háztartások és a mellékutak bejáratait is rendbe teszik a 135-ös megyei út Etéd és Maros megye határa közötti szakaszán – tudtuk meg Hargita Megye Tanácsának illetékesétől. A közel harminc millió lej értékű beruházásnak ugyanakkor része a vízelvezetés megoldásaként szolgáló beton- és földsáncok kiépítése is, amelyeket a településeken be is födnek.

Szakaszos munka

A megyei önkormányzat már alá is írta a napokban a kivitelezési szerződést a közbeszerzési eljáráson nyertes céggel, így tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok – fejtette ki lapunknak Bíró Barna Botond, az intézmény alelnöke. Mint mondta, a vállalkozó húsz hónap alatt kell elvégezze a munkát, ebből le kell vonni azokat időszakokat, amikor az időjárási viszonyok miatt nem lehet dolgozni.

A megvalósítást szakaszokban képzelték el, ami azt jelenti, hogy jövőre az Etéd és Küsmöd közötti rész készül el, a következő évben pedig Siklódig folytatják a munkát.

Az utolsó szakasz a Maros megye határáig tartó rész lesz, ami a legnehezebbnek számít. Ott csak akkor kezdik el a kivitelezést, amikor Maros Megye Tanácsa is elkezdi a Sóváradtól a megyehatárig tartozó rész felújítását. Utóbbi modernizálásra már van ígéret, de nem tudni, hogy az idei helyhatósági választások után ki fogja vezetni az intézményt, így ezt nem lehet készpénznek venni – magyarázta Bíró. Ettől függetlenül fontosnak látják az útmodernizálást, hogy a lakóknak könnyebbé tegyék a mindennapjait. Ez része ugyanis a kistérségek felzárkóztatásával kapcsolatos stratégiájuknak.