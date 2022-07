Aszálykárok alakulhatnak ki az elkövetkező hetekben, ha nem lesz kiadós csapadék

Leginkább az őszibúza-termést veszélyezteti a csapadékhiány Hargita megyében, de a legfontosabb terménynek, a burgonyának is nagy szüksége lenne a kiadós esőkre. Ha a csapadékhiány még néhány hétig elhúzódik, aszálykárok keletkezhetnek a mezőgazdaságban.

Noha többször is volt eső a napokban, száraz a talaj Hargita megyében, és ez – annak ellenére, hogy aszálykárok még nem keletkeztek – már meglátszik az őszi búzán.

– fogalmazott az igazgató, de azt is hozzáfűzte, hogy már a jelenség kialakulásának a határán állnak a földek. „Az őszi vetésekben a növények felső három levele még ép, a zászlóslevél is, ha most kapnának csapadékot, még lenne remény a magok megtöltődésére. Azonban a korai érés jelei már láthatók az őszi búzán, ez miatt sárgulnak az őszi vetések. Ez egy nemkívánatos jelenség, mert Hargita megyében július második felétől kellene bekövetkezzen az érés. Ezt sietteti az aszály, ami nem tesz jót, mert a magok nem fognak megtelni” – mondta a szakember.