Árvízkészültség több folyó székelyföldi szakaszán is

Több mint 7500 lej borravalót gyűjtöttek az alkalmi pincérek

A Rotaract Club Téka által szervezett Give in a Different Way páratlan jótékonysági esemény keretén belül 7588 lej értékű borravaló gyűlt össze Marosvásárhelyen. Az összeget az Együtt a Rákos Gyerekek Alapítvány napközi központjának a helyreállítására ajánlották fel.