Adományokból valósulhat meg gyulakutai Árpád-kori templom maradványainak feltárása

Különleges régészeti leletek bukkantak elő a Maros megyei Gyulakután: többek közt Árpád-kori templom maradványait, valamint egy szinte négyszáz évvel ezelőtti érintetlen kriptát fedeztek fel. A helyi templom belső és külső vízelvezetési munkálatait tervezték elvégezni, amire az Erdélyi Református Egyházkerület által a magyar kormánytól kaptak támogatást, ám ahhoz, hogy

egy A-kategóriás műemléket tatarozhassanak, műemlékvédelmi jóváhagyás is szükséges, a törvény pedig előírja a kötelező régészeti feltárásokat is

– magyarázta a Székelyhonnak Kulcsár-Rabocskai Levente lelkipásztor, aki végigkalauzolt a templomon. Elmondta, hogy gótikus ablakok nyomaira bukkantak, a falkutatáskor több freskó-maradványt is felfedeztek, illetve egy kör alakú Árpád-kori templom maradványaira is rátaláltak, illetve honfoglalás kori sírokra, amelyekből egy 10-11. századi S-végű hajkarika és egy ezüsttel átszőtt szövetdarab is előkerült.