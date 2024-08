Árvízvédelem – akarat is kell hozzá, de pénz nélkül nem megy

A víz- és erdőügyi, valamint a belügyminiszter utasítására prefektusi rendelettel Kovászna megyében is létrejött az a bizottság, amelynek feladata az árvízvédelmi szempontból fontos hidrotechnológiai építmények állapotának ellenőrzése, illetve azon folyószakaszok azonosítása, ahol óvatosságra vagy közbeavatkozásra van szükség.

Több ízben is gáterősítésre volt szükség például a Feketeügy mentén. Egyes folyószakaszokon hordalékmentesítésre is szükség van, míg másokon a part erózióját szükséges megállítani,

Hasonló beavatkozásra szükség lenne Köpecen is, a munkálatot jóvá is hagyta az illetékes hatóság, de egyelőre nincs pénz rá – tudtuk meg Ráduly Istvántól, Kovászna megye prefektusától. A Dobollóhoz tartozó Márkosréten és a Kököshöz tartozó Bácsteleken az önkormányzatnak egy állandó szivattyú telepítésére kell kijelölnie egy telket, ugyanis az egykori vízlevezető árkokból még ezután is szükség lehet a víz kiszivattyúzására.

Ugyanakkor azt is ellenőrzi a bizottság, hogy egy esetleges vészhelyzetben