Aranykönyv-díjas lett Kádár Annamária és Kerekes Valéria ismeretterjesztő műve

Kádár Annamária és Kerekes Valéria az arany színű kiadvánnyal

A múlt évben megjelent könyvek közül immár nyolcadik éve, hogy többfordulós versenyen az olvasók szavazhatnak kedvenceikre. 2010-ben keresték először az évtized könyveit, azóta pedig évről évre az előző naptári évben megjelent kötetek versengenek egymással a megtisztelő Aranykönyv elismerésért. A többfordulós versenyben az olvasók hat kategóriában – szépirodalom, szórakoztató irodalom, gasztronómia, gyermekirodalom, ifjúsági irodalom, ismeretterjesztés – szavazhattak kedvenceikre. Csak a 2017-ben megjelent könyvek voltak versenyben idén.

A szavazás három fordulóban zajlik, az elsőben még minden könyv érintett lehet, amely az adott évben került kiadásra, utána egy ötvenes listára lehet voksolni, mígnem a harmadik fordulóra leszűkül a mezőny tíz-tíz kötetre, aztán kiderülnek a kategóriagyőztesek is. Az elismerés nem titkolt célja, az irodalom és az olvasás népszerűsítse.

HIRDETÉS

Idén az ismeretterjesztő irodalom kategóriában Aranykönyv-díjas lett Kádár Annamária és Kerekes Valéria közös kötete, a Mesepszichológia a gyakorlatban. Ez már a második Aranykönyve a marosvásárhelyi pszichológusnak, valamint a Kulcslyuk Könyvkiadónak, ugyanis 2013-ban a Mesepszichológia című sikerkönyv is elnyerte a díjat.

A közönségszavazás a legjobb visszajelzés, ugyanis akkor azt látom, hogy tényleg szeretik, hasznosnak találják a könyvet, amit kézhez kaptak.

„A mezőny erős volt idén is, több népszerű szerző jó kötete került be a mintegy százötvenes ismeretterjesztés kategóriába, örülök, hogy a Mesepszichológia a gyakorlatban lett a közönség kedvence” – fogalmazott lapunknak Kádár Annamária, aki még 2013-ban egy arany színű könyvkupac kupát kapott díjként, ezúttal

a nyertes kiadványt adták ki aranyszínben.

A marosvásárhelyi pszichológus amúgy jelenleg két könyvön is dolgozik, a Lilla és Tündérbogyó mesék folytatását írja, valamint készül egy titkos projekttel is, amelyről csak annyit árult el, hogy egy interaktív könyv lesz, ugyanis meglesz benne az olvasó része is.

A 2018-as nyertesek kategóriánként:



Szórakoztató irodalom – Lakatos Levente: Szigor III. – A hatalom szabályai

Szépirodalom – Gombos Tünde: Pataki Emma naplója

Gyermekirodalom – Pásztohy Panka: Gyógyítsd meg a Kiskutyám!

Ifjúsági irodalom – Leiner Laura: Ég veled

Gasztronómia – Török Eszter: 100% egészség, 0% cukor! – Cukormentes és rostban gazdag ételek