Áprilistól már nemcsak az adott megyében, hanem az ország bármelyik patikájában kiválthatók a gyógyszerreceptek

Csütörtöktől lehetővé válik a betegek számára a receptre felírt gyógyszerek más megyékben történő kiváltása is, nem csak olyan gyógyszertárban, amely azzal a megyei egészségbiztosítási pénztárral áll szerződéses viszonyban, amellyel a vényt kiállító orvos is. Az intézkedés egy évek óta tartó halasztást követően kerül bevezetésre.

Az egészségbiztosítási pénztár által személyre szólóan jóváhagyott speciális, drága gyógyszerekre azonban ez az intézkedés nem érvényes, azokat továbbra is csak abban a megyében lehet kiváltani, amelynek az egészségbiztosítási pénztárával szerződéses viszonyban áll a receptet kiállító orvos.

A gyógyszertárak és a pénztár között létrejött szerződések június végéig maradnak érvényben, ezek alapján már kiadhatják a patikák más megyékből érkező páciensek számára is a vényköteles gyógyszereket.

Az új, éves keretszerződés elfogadása után a gyógyszertárak új szerződést kötnek majd az egészségbiztosítási pénztárral, ezek a szerződések pedig július elsején lépnek érvénybe – tájékoztatta lapunkat a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár.

Számos dokumentum érvényessége csökken

Az intézmény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy szerdától érvényét veszti számos olyan orvosi dokumentum, amelyeknek az érvényességét többször is meghosszabbították a vészhelyzet bevezetése óta. Az egészségbiztosítási rendszerben az év második negyedévében nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó, a kormány által március 25-én elfogadott szabályozások értelmében

érvényüket vesztik a korábban kiállított, majd meghosszabbított érvényességű, szakrendelésekre és paraklinikai – például laborvizsgálatokra – vonatkozó küldőpapírok.

Ezeknek az érvényessége 30 napos lesz, kivéve a krónikus betegségekre, illetve ambuláns palliatív ellátásra vonatkozó küldőpapírokat: utóbbi kettőnek az érvényessége 90 napos lesz, akárcsak a háziorvos által bizonyos speciális esetekben kiállítandó küldőpapíré. A rehabilitációs és fizioterápiás szakrendelésekre szóló küldőpapírok érvényessége 60 napos lesz. A paraklinikai szakrendelésekre, azaz laborvizsgálatokra vonatkozó küldőpapíroké általában 30 nap, de krónikus betegség, vagy hisztopatológiai, citológiai vizsgálatra szóló küldőpapír esetén ez 90 nap, akárcsak a fejlett képakoltó diagnosztikai vizsgálatokra – például CT, MRI – feljogosító küldőpapírok esetében. Ugyancsak 30 napos érvényességűek lesznek a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó orvosi ajánlások, illetve jóváhagyások, de néhány kivétel ezek esetében is lesz.

Bevált „járványintézkedések”

Az új előírások értelmében bizonyos korlátozásokat feloldó korábbi intézkedések továbbra is érvényben maradnak.

Ilyenek például a távkonzultációk: az alapellátásban, illetve a járóbeteg-szakrendeléseken továbbra is élhetnek ezzel a lehetőséggel, beleértve a pszichiátriai, pszichológiai, illetve logopédusi szakrendeléseket is.

Ezeknek a konzultációknak az érvényesítéséhez nem lesz szükség a beteg egészségügyi kártyájára. A krónikus betegek számára továbbra is felírhatnak kedvezményes és ingyenes gyógyszereket – akár az országos programokba tartozó készítményeket is – a háziorvosok, de a páciens időnként a szakorvosát is meg kell látogassa, hogy állapotát felmérjék és szükség esetén módosítsák a kezelést.

A háziorvosok ugyanakkor szakorvosi ajánlás hiányában is felírhatják a pácienseik kezeléséhez szükséges, az országos gyógyszerlistán csillaggal jelölt kedvezményes és ingyenes gyógyszereket.

Azoknak a krónikus betegeiknek, akiknek a kezelését már beállította a szakorvos, a háziorvosok továbbra is kiállíthatják a korábbi szakorvosi javaslat alapján a gyógyszerrecepteket. Érvényben marad ugyanakkor az az intézkedés is, amelynek értelmében az egészségbiztosítási pénztárhoz benyújtandó dokumentumokat elektronikus úton is el lehet juttatni az intézménynek, vagy más személy is benyújthatja ezeket az érintett helyett. Az elektronikus posta nyújtotta lehetőségekkel ugyanakkor az egészségbiztosítási pénztár is élhet, azaz e-mailben is elküldhetik a biztosítottak számára kiállított dokumentumokat a címzettnek.