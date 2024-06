APIA-s támogatások: az utolsó pillanatban meghosszabbították a határidőt

Péntek, azaz június 7. helyett szerdáig, június 12-ig nyújthatják be a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokra vonatkozó igényléseket a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez (APIA).

A csütörtöki rendelt aznap este meg is jelent a Hivatalos Közlönyben, és pénteken be is jelentette a határidő-hosszabbítást az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség. A közlemény szerint