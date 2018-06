Anyu, apu és a fizetések

Miközben az anyák bére alacsonyabb, mint a gyermektelen nőké, és a ranglétrán is nehezebben jutnak előre, a férfiak számára előnyt jelent a gyermekvállalás – derül ki egy magyar–lengyel kutatópáros nemrég közzétett felméréséből. Az anyák emellett számos további problémával szembesülnek Székelyföldön is a munkaadók és a társadalom viszonyulása, illetve a gyermekellátási intézmények megfelelő kiépítésének hiánya miatt.

A megfelelő óvodai-bölcsődei szolgáltatás hiánya további gondot jelent az anyák számára Székelyföldön • Fotó: Pál Árpád

Lovász Anna, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa és Ewa Cukrowska-Torzewska, a Varsói Egyetem kutatója által nemrég közzétett kutatásában a két szakember az Európai Unió 26 tagországában vizsgálta az anyák és az apák, valamint a gyermektelenek közötti átlagos bérkülönbségeket. Mint kiderült,

a kelet-közép-európai országokban – közöttük Romániában – a legelkeserítőbb az édesanyák helyzete.

A távolmaradás hátrányai

A kutatás szerint az anyasági bérhátrány fő okai között szerepelnek a munkapiaci távollét hosszának hatásai, a munkahelyi preferenciák változása, illetve a munkáltatói diszkrimináció, amely szintén összefügg a szülés körüli távollétek hosszával. Az apák esetében ezzel szemben a kutatások általában jelentős apasági bérprémiumot mutatnak ki, amely az apák megnövekedett munkaideje, erőfeszítése, az előléptetések és fizetésemelések tudatosabb kérése, valamint a munkáltatók pozitív diszkriminációjának a következménye. Konkrétan arról van szó, hogy

mivel a nők a gyermek születése után hosszú ideig kimaradnak a munkahelyükről, kiesnek a rutinból, a kapcsolati hálójuk elavul, ezért a munkaadók úgy érzik, hogy nem tudnak annyira hatékonyan teljesíteni, mint előtte.

Emellett a legtöbbször az is megfordul a munkáltató fejében, hogy nagy valószínűséggel egy második gyereket is vállalni fog az alkalmazottjuk, ami ismét elvonja őt a munkahelyétől, ezért az előléptetésre is kevesebb az esély. Továbbá a nők szempontjából is változnak az elvárások, már nem a munka áll az első helyen az életükben, hanem a gyerek lesz a prioritás, ezért a korábban gyakran bevállalt túlórák helyett inkább rugalmasabb munkaidőre, kevesebb munkahelyen töltött időre vágynak, ez azonban általában alacsonyabb fizetést eredményez.

Három csoport Európában

A kutatás másik érdekessége, hogy az eredmények szerint nagyban befolyásolja az anyák karrierjének alakulását az, hogy melyik országban élnek. Ebben a tekintetben a kutatók három nagy csoportot különböztettek meg. Az elsőbe a dél-európai országok tartoznak (például Spanyolország, Portugália, Olaszország), amelyek közös jellemzője, hogy ezekben kevésbé elérhetők a bölcsődék és óvodák, a társadalmi normák pedig tradicionálisak, a hagyományokra épülnek. Ennek köszönhetően az anyák jelentős része a gyermekük születése után végleg elhagyja a munkaerőpiacot, azok pedig, akik továbbra is dolgozni szeretnének, rövid kihagyás után vissza is térnek a munkahelyükre. Ezáltal ezekben az országokban általában nem szenvednek bérhátrányt az anyák.

A második csoportban többnyire nyugat-európai országok találhatók (például Belgium, Franciaország, Hollandia), ahol elérhetők a gyermekellátási intézmények, közepes hosszúságúak az anyasági távollétek, rugalmasak a munkaformák, és a társadalmi megítélés támogató jellegű, a dolgozó anyák kedvező megítélésben részesülnek. Ezekben az országokban az anyák jelentős része visszamegy dolgozni, ezt rövid időn belül teszik meg, és csak kismértékű bérhátrányba kerülnek, ami a részidős munka elterjedtségével is magyarázható.

A harmadik csoporthoz a kelet-közép-európai országok tartoznak (például Románia, Magyarország, Németország), amelyek általában a munkától való nagyon hosszú távollétekkel, a gyermekellátási intézmények és a rugalmas munkaforma gyenge elérhetőségével, valamint tradicionálisabb normákkal jellemezhetők. Ebben a csoportban találjuk a legnagyobb mértékű anyasági bérhátrányt: az anyák hosszú távollét után térnek vissza a munkahelyükre, ami az előléptetésükre és bérezésükre is negatívan hat, a dolgozó anyákat a társadalom sem támogatja, illetve a megfelelő óvodai-bölcsődei szolgáltatás hiánya további gondot jelent az anyák számára.