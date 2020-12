Antal: nem szabad minimalizálni az AUR jelenlétét

Antal Árpád. Nem örül az AUR térnyerésének a parlamentben • Fotó: Vargyasi Levente

Sepsiszentgyörgyi polgármestere, a városi RMDSZ elnöke szerint ennek tükrében folyamatosan figyelni kell, mit képvisel a szélsőséges párt, mert a mély állam hivatalos álláspontját közvetíti, ezt pedig nem szabad minimalizálni.

Évek óta erről beszélünk, hogy a háttérhatalmak próbálnak beleszólni, manipulálni a döntéseket, nincs bizonyíték rá, de az elemzések arra utalnak, hogy szoros a kapcsolat az AUR és a mély állam között

– fejtette ki véleményét a politikus. Hangsúlyozta: ezek a rendszerek évek óta abban érdekeltek, hogy a parlament hitelességét rombolják, erre egyes politikusok viselkedése is rásegített, de ha a demokrácia alapintézményének – a parlamentnek – a megbízhatósági indexe tíz százalék alatt van, a kevésbé átlátható intézmények inkább tudnak döntéseket meghozni.

A legfontosabb, hogy a politikai döntések kerüljenek vissza a parlamentbe, mert a politikusokat le lehet váltani, a mély állam képviselőit pedig nem – véli a polgármester. Arra az újságírói kérdésre, hogy jelent-e gondot, hogy katonatisztek kerülnek politikai tisztségekbe, Antal Árpád kifejtette, az előző államfő, Traian Băsescu irányítása alatt „szabadult el a pokol”.

Arra is kitért, hogy szerinte ünnepelhetünk, hogy a tíz évig az országot vezető Traian Băsescu pártja, a Népi Mozgalom Pártja (PMP) nem jutott be a parlamentbe, de sok mindent elárul az ország stabilitásáról, hogy a volt államelnök és két volt miniszterelnök (Victor Ponta és Călin Popescu Tăriceanu) fuzionált pártja nem jutott be a törvényhozásba.

Romániában csodákat várnak el egy párttól, felemelik, majd a földbe döngölik

– mondta a polgármester. Antal Árpád sajnálja, hogy az előzetes számítások szerint,

Benkő Erika a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője nem jut mandátumhoz, pedig éppen az AUR magyarellenes tevékenysége miatt felértékelődik az RMDSZ külpolitikája.

„Nagy veszteség az RMDSZ-nek, Benkő Erika hiányozni fog a nemzetközi fórumokon, miközben a magyar közösség elleni támadások nem enyhülnek, hiszen bebizonyosodott, hogy akik kitalálták az AUR-t, fontosnak tartják, hogy bántsák a magyarokat” – részletezte a politikus.

Hozzátette, nem következnek békeidők, ha az RMDSZ kormányra kerül, kormányzati eszközökkel lesz esély valamilyen szinten visszaszorítani a magyarellenességet, de fontos, hogy minden jogsértést a nemzetközi közvélemény elé tárjanak.