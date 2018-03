Antal nem akar Verestóy lenni

Antal Lóránt, nem akar az elődjévé válni, inkább saját elképzelése és lehetőségei szerint végzi a munkáját • Fotó: Veres Nándor

Utóbbi azért fontos, hogy valamilyen szinten a fiatal vállalkozók is beleszólhassanak a központi döntéshozatalba. Ez szerinte a középosztály megerősödését eredményezheti.

Továbbra is fontosnak tartja az ifjúsági kérdések támogatását Antal Lóránt – jelentette ki a nemrég beiktatott fiatal szenátor pénteki, székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján. Mint mondta,

Az a helyzet, hogy engem Antal Lórántnak hívnak, nem Verestóy Attilának. Én nem akarok Verestóy Attila lenni, nem is kell Verestóy Attila legyek, én Antal Lóránt kell legyek

Noha ez másképp tűnhet sokaknak, inkább előny, mintsem hátrány lenne, hogy Antal István nyugalmazott parlamenti képviselő fia, ami már az első napokban is bebizonyosodott a parlamentben – jelentette ki a szenátor.

A lízinggel kapcsolatos jogszabályt is megváltoztatnák úgy, hogy a cégek csak a vagyontárgyakat kobozhassák el a fizetésképtelen kliensektől, ne követelhessenek további részletfizetést. A természeti kincseket kitermelő cégek illetéket (royality) kell fizessenek munkájuk után, amely teljes egészében a gazdasági minisztériumhoz kerül, semmit sem utalnak vissza a helyi közösségeknek, ahol az említett vállalatok kárt tesznek a környezetben vagy éppen az infrastruktúrában.

Ifjúsági szervezetek, üzleti élet

Nyolc éve kezdett el ifjúsági kérdésekkel foglalkozni a szövetségen belül: egyebek mellett az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET), valamint a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke is volt – fejtette ki Antal Lóránt a sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy a párt udvarhelyszéki szervezetében is tevékenykedett. Büszke arra, hogy

az ő munkájának is köszönhetően több, mint ötven fiatal jutott önkormányzati képviselői tisztséghez, de számos polgármestert is az UIET támogatott.

Emellett helyi sportolóknak, civil szervezeteknek nyújtottak segítséget, illetve több kulturális programot is szerveztek. A MIÉRT elnökeként a fiatal vállalkozóknak is igyekezett segíteni.

Antal társtulajdonosa a marosvásárhelyi bejegyzésű Eurotop Consulting pályázatíró cégnek, amely megalakulása óta több mint 200 millió eurót hozott be az országba az európai uniós forrásokból. Ezenkívül számos cégben volt részvényes és ügyvezető, persze közöttük olyan vállalkozások is voltak, amelyek nem váltak sikeressé. „A sikeres üzletemberek sohasem beszélnek a kudarcaikról, pedig arról is kellene” – jegyezte meg a szenátor.

Meg szerette volna honosítani a székely termékeket a fővárosi Vörös Sárkány piacon, ám ezzel nem volt szerencséje, hiszen túl nagy volt a kereslet, amit a helyi termelők végül nem tudtak kielégíteni.

Egyébként mai napig lát fantáziát ebben az ötletben. Újrahasznosítható energiával is üzletel Antal, bár jelenleg ez sem mondható sikeresnek. Korábban péktermékeket forgalmazó céget működtetett Bukarestben, amely közel kétmillió eurós éves forgalmat bonyolított.