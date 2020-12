Angyalok valóban léteznek, és adományokat gyűjtenek

• Fotó: Angyalok a városban

December 24-éig fogadják még a pénzbeli utalásokat bankszámlára, illetve december 20-áig lehet személyesen pénzadományokat elhelyezni a város különböző pontjára kihelyezett dobozokba – tudtuk meg Baranka Katalintól, az adománygyűjtés egyik szervezőjétől, a II. Rákóczy Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium volt diákjától, aki Kovács Lajos Alpár jogásszal közösen kezdeményezték a gyűjtést.

Azt is elárulta megkeresésünkre, hogy

tervük már megvalósítható, annyi pénz gyűlt össze eddig, tehát biztosan lesz gazdag ünnepi vacsorája Pál atya árváinak, illetve egy-egy pár cipőcskére is kigyűlt már az összeg.

„Mi pénzadományokat gyűjtünk, de fogadunk másfajta adományokat is az alapítvány székhelyére, amely a Milcovului utca 8. szám alatt található. A mi adománygyűjtésünk abban különbözik a többitől, hogy a gyerekek saját maguknak választhatják ki a cipőt” – osztotta meg velünk Baranka Katalin.

Több marosvásárhelyi boltban is kihelyeztek adománygyűjtő dobozokat, amelyekbe a vásárlók adakozhatnak. A templomokban is gyűjtést szerveznek, illetve bankszámlára is lehet utalni: a RO83 RZBR 0000 0600 0187 5752 Raiffeisen Bankban nyitott számlára. Revoluton is lehet adományozni a 0740 992–990-es telefonszámon keresztül Kovács Lajos-Alpár névre. Az egyéni adományokat személyesen a gyűjtés elindítójának, Baranka Katalinnak (0774 089–877) lehet átadni.