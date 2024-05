Amikor Kelemen Hunor a kérdező

Mesélt arról, hogy számára előny volt, hogy ő negyedik generációs szászrégeni, a fia az ötödik, aki viseli a Márk Endre nevet. „Édesapám 17 évig volt RMDSZ elnök, ő is ismerte, én is ismerem a város lakosságának nyolcvan százalékát. Az őszinte beszéd, kézfogás mindig fontos volt számára és számomra is, ezt megérezték a románok is.

A román többség egyharmada is rám szavazott, jó volt a programom is és közösen tudtunk nyerni. Most is bíznak bennem, jelzik, hogy nem éltem vissza ezzel a bizalommal, sokan mondják, hogy most is megszavaznak majd. Engem igen, de a tanácsosi listát nem, mert a tanácsban szerintük fontos a román többség”