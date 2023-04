Amikor a civilek veszik kézbe a város feladatait

Ígéreteket kaptak is, de tettek nem nagyon születtek. Így ezt maguk vették kézbe, és a Fuss Neki! mozgalom révén gyűlt adományokból sikerül most jelentős haladást elérniük.

A kezdeményező Musulin Péter szerint még évek kellenek, míg lassan-lassan belátják a munkájukat rossz szemmel nézők is, hogy amit tesznek – a zöldebb környezet megvalósítása – mindenki számára hasznos lesz. Ugyancsak évek kell még elteljenek addig is, míg megszűnik az a helyzet, hogy az elültetett facsemetét letörik, a parkon áthajtást meggátoló sövényt károsítják.

Közben kialakult egy olyan önkéntes csoport, akikkel napi szinten tartják a kapcsolatot, szervezik a munkát, akiknek szívügyük a város, és akik az állandó munkahelyük mellett szabadidejükben tenni is akarnak a közösségért – mutatott rá Musulin. Úgy gondolja, hogy pár év múlva már igazán látványos eredmények elérésére is képesek lesznek. Most akácfacsemetéket kaptak adományba a kertészettől, keresik a helyet, hogy hová ültessék el. Ugyanakkor a Kossuth-szobor környékén is folytatják a sövények telepítését, hogy elejét vegyék az autók áthajtásának a parkon.