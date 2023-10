Alternatív útvonalak készülnek a községek és a város között

Több községet, illetve Csíkszeredát kötik össze azok a mezei utak, amelyek a most kezdődő korszerűsítés után nemcsak a mezőgazdasági forgalmat tudják elvezetni, hanem a további fejlesztések szempontjából is hasznosak. Ezt csütörtökön a terepen is bemutatták az illetékesek.