Alpolgármester maradna Marosvásárhelyen Makkai, ezért bírósághoz fordult

Elmondása szerint a becsületéért küzd Makkai Gergely • Fotó: Haáz Vince

Októberben a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület leváltotta az RMDSZ-es alpolgármestert, Makkai Gergelyt, mivel

elégedetlen volt munkájával és azzal, ahogyan a magyarságot képviseli a városháza vezetőségében.

A határozattervezetet az RMDSZ-es képviselők nyújtották be. Az ülésen felszólalt Makkai Gergely, kiemelve, hogy ő a letett eskü szerint dolgozott, és

tiszta a lelkiismerete.

Beszédében többek között két képviselő társát is támadta. Ezt követően a jelenlévők kétharmados többséggel megszavazták Makkai Gergely leváltását.

A testület döntését azonban a volt alpolgármester megtámadta a közigazgatósági bíróságon, kérve, hogy nyilvánítsák semmissé a határozatot, és továbbra is bejár munkába. A Székelyhonnak úgy fogalmazott, becsületét védi, azért fordult a bírósághoz. Mint mondta, a leváltásáról szóló határozattervezetben semmilyen konkrét mulasztást vagy tévedést nem említettek,

semmivel nem indokolták meg, hogy miért váltották le.

A tanácsosok azonban nem nézik tétlenül, hogy a volt alpolgármester megtámadta a leváltásáról szóló határozatot, és sürgősségi ülést hívtak össze, amelyen Peti Andrást bízták meg azzal, hogy képviselje a testületet a közigazgatási bíróságon.

Az ülésen a Szabad Emberek Pártjának képviselője, Radu Bălaş is felszólalt, kiemelve, „Makkai Gergely kinevezése a politikai pártok tárgyalásai nyomán történt, nem pedig versenyvizsgával. Makkai Gergely a pereskedéssel nem egyebet akar elérni, mint hogy továbbra is tisztségben maradjon, és felvegye a fizetését. Ha a bíróság felfüggeszti a tanácsi határozatot, annak az lesz a következménye, hogy a per lejártáig, de legalább a jövő évi önkormányzati választásokig Makkai Gergely közpénzből továbbra is felveszi a fizetését, és további iratokat ír alá.”

Csiki Zsolt RMDSZ-es tanácsos Makkai Gergely személyes háborújának nevezte a pereskedést.

Az első tárgyalást december 2-án tartják. Alapállásban a tanácsosok és a város érdekeit a polgármesteri hivatal jogi osztályának kellene képviselnie, de ezúttal Peti András tanácsos is fogja.

Mint ismert, Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester végig kiállt Makkai Gergely mellett, sőt elvette a szociáldemokrata alpolgármester, Sergiu Papuc irodáját, titkárnőjét és feladatait, így büntetve azért, hogy ő is megszavazta Makkai leváltását.