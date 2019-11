Alpári módon adtak gusztustalan ötleteket a helyi rendőröknek

Claudiu Maior • Fotó: Haáz Vince

„Tudja a feleséged, hogy b*szol, ahelyett, hogy dolgoznál? Elmondom én neked: tudja, hogy b*szni vagy. Tudja, hogy Maior és a polgármester megb*sz téged” – sok más mellett ez a magvas megállapítás hallható azon a felvételen, amelyet Dan Mașca osztott meg a Facebookon. A Szabad Emberek Pártja (POL) elnöke által közzétett anyag állítólag a helyi rendőrség egyik ülésén készült a napokban. A posztoló szerint Dorin Florea polgármester személyes tanácsadója, Claudiu Maior hallható a felvételen, amint kiosztja a helyi rendőröket.

Elhangzik például, hogy a temetők bejáratánál kéregetőket a rendőrök tegyék be járőrautókba, és „vigyék őket az ördögbe”. „A helyetekben én szétverném a fejüket” – teszi hozzá a hang, amelyről többen is határozottan megállapították, hogy Claudiu Maioré. A felvételen szó esik egyébként arról is, hogy a helyi rendőröknek és családtagjaiknak illene lájkoljniuk a polgármester és tanácsadója Facebook-bejegyzéseit és -hozzászólásait.

A Székelyhon megkereste Claudiu Maiort a hangfelvétellel kapcsolatban. A tanácsadó szűkszavúan csak annyit válaszolt, hogy

nem tudom, ki az a Dan Maşca, nem érdekel, hogy mit posztol.