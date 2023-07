Állást teremthet az önkéntes munka és a gyakornokság

Idén, a korábbi évektől eltérő módon egy, az alpolgármesteri kabinet vagy az Ifjúsági iroda által összeállított programon fognak is dolgozni, saját szaktudásukat is hasznosítva, illetve azt is figyelembe veszik majd a munkaadók, hogy mi dolgoznának szívesen a hallgatók. A program jövő kedden indul.

Az elmúlt években gyakornokoskodók között van olyan, aki többször is jelentkezett, illetve olyan is, aki már munkahelyére jár be be ennek köszönhetően: az ügyfélfogadó irodában helyezkedett el.