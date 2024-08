Áll a munkálat, új kivitelezőt keresnek a homoródszentmártoni napközi megépítésére

Állnak a falak és be is van födve az épülő napköziotthon Homoródszentmártonban, mégis le kellett állni idén a munkálatokkal. A gondot az jelentette, hogy időközben csődbe ment az építkezéssel megbízott cég – jelenleg új kivitelezőt keres a megrendelő.

– magyarázta Jakab Attila polgármester.

Hol tart a projekt?

A tanügyminisztérium által koordinált projekt megvalósítása a községközpontban kezdődött el, az iskola mögött lévő területen. A négy tantermes, ebédlővel is ellátott épület nemcsak óvodának, hanem napközinek is megfelel. Utóbbira nagyobb szükség is van, ezért kifejezetten napköziotthonként szeretnék működtetni az intézményt.

Az elmúlt években elkészült az épület alapja, mostanra állnak a falak, megtörtént a hőszigetelés, a villanyszerelés és a tetőzetet is befejezték – részletezte Jakab Attila.