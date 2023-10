Alkotói szellem ihlette az első Székelyföldi Animációs Filmfesztivált

2023. október 20., péntek

Csíkszereda peremvidékére, Szécsenybe és Csibába is eljut a földgáz

Noha a város részéről is jelentős hozzájárulásra van szükség, Csíkszereda így is bevállalja a földgázhálózat bővítését annak érdekében, hogy ez a peremterületekre, így Csibába és Szécsenybe is eljusson. A tervek jövőben készülnek el.