Jóformán ki sem pihenjük Tusványost, máris kezdődik az Egyfeszt programdömpingje

A negyedik Egyfeszt névváltoztatást is hoz – a Retro-udvar az idéntől a Bakelit udvar nevet viseli, a hangulat, az életérzés, a cél azonban a régi:

Idén a Mobilmánia Vikidál Gyulával, Homonyik Sándor vagy az Sub Bass Monster, valamint korabeli játékok, más foglalkozások és az akkori népszerű számítógépes játékok segítenek az időutazásban.

A különleges hangszeres előadások, valamint a látványos táncprodukciók mind-mind egy-egy szeletet mutatnak be abból a gazdag zenei és tánckultúrából, amely generációkon átívelve őrzi és ápolja az örmény identitást.

„Gyere repülj vissza az időben velünk!” – szól a felhívás. Az Örmény tér péntektől népesedik be, az örmény kultúra varázslatos világába kalauzolják a fesztiválozókat.

Az idei Egyfeszt a negyedik alkalom, amikor a Jazz zenei műfajnak otthont adó udvar megnyitja kapuit, immár Szanatórium-kert néven. Ez nem csak koncerthelyszín, hanem egy közösségi tér is, ahol

a zenészek és a közönség találkozhatnak, beszélgethetnek és megoszthatják egymással zenei élményeiket, ugyanakkor itt lép fel mások mellett a Budapest Bár vagy a Tárkány művek is.

Idén a Korona termében több mint 350 társasjátékkal várja a fesztiválozókat a Játékudvar. Gyerekek és felnőttek is kikapcsolódhatnak itt, együtt, vagy egymás mellett. Lehetőség lesz egy vadonatúj székely társasjáték tesztelésére, valamint tandemben sakkozni. Az előző évekhez hasonlóan idén is lesz Crokinole- és Tactiki-bajnokság, ahol értékes nyereményeket és jövő évi fesztiválbérletet lehet nyerni.

Idén is a Bagossy Brothers Company a házigazdája a Hegyilevegő udvarnak, így a programok nagyrésze is hozzájuk kötődik. Megjelenik a medve téma, lesz mászófal, dalolás a tűz körül, jégkorongozók, no meg természetesen koncertek.