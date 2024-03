Áldást, de néha átkot is jelentenek a Réty községre záporozó pályázati támogatások

Az Anghel Saligny program alapjaiból három, az Országos Helyreállítási Alap keretéből hét, a Környezetvédelmi Alaptól egy beruházásra hívott le pénzösszegeket a rétyi önkormányzat, ami azt jelenti, idén szinte a község minden lakosa élvezi majd annak a beruházások jelentette áldásokat – és nyögi azok terheit is. Viszont közel tízmillió euróból fejlődhet a községközpont és a hozzátartozó négy falu: Komolló, Bita, Egerpatak és Szacsva. Dombora Lehel polgármesterrel beszélgettünk.

Réty község kivételesen szerencsés helyzetben van: a községben megtelepedett nagyvállalat, a HS Timber Group fűrészüzem (volt Schweighofer) által befizetett, évi másfél millió lejes adó olyan pénzügyi stabilitást biztosít, amelyből azt is megengedhette magának az önkormányzat, hogy a pályázatokhoz szükséges tanulmányokat előre kifizesse, és felkészülten várja az újabb és újabb kiírásokat. És azok meg is jöttek.

A tervek szerint ezeket a munkálatokat némi eltolódással ütemezik be, hiszen egyidejűleg adminisztrálni is nehéz őket, de a nagy felfordulás a helybeli lakosoknak is sok(k) lenne.

Víz- és szennyvízhálózat Egerpatakon és Szacsván, szennyvíztelep Bitán

„Tavaly augusztusban megkezdtük Egerpatak és Szacsva víz- és csatornázási munkálatait” – tekintett vissza az előzményekre Domobra Lehel polgármester. „Szacsván aszfaltozásra került sor, ám azelőtt még saját költségvetésből lefektettük a vízvezetékeket, hogy utólag ne kelljen majd feltörni az aszfaltot. Ezt a 15 millió lej érték munkálatot folytatjuk, eddig negyedrészben készült el. Új, 70 méteres kutat fúrtunk a faluban, amiben sajnos nincs meg a megfelelő vízmennyiség, ezért még egyet kell fúrni, de szerencsére ennek költségét is fedezi a pályázat. Igaz, az elsőt is a tervezettnél mélyebbre kellett fúrnunk, és minél mélyebbre megyünk, annál nagyobb a víz vas- és mangánkoncentrációja lesz, ami azt feltételezi, hogy a szűrőket is ehhez kell alkalmazni.”