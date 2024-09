Egy új harang és a mögötte lévő történet

Az új, 485 kilós harang nem kevés pénzbe, 25 ezer lejbe került – az összeg összegyűjtésére sem két évet, hanem annak többszörösét jósolták. Nagy István azonban egymaga közel tízezer lejjel járult hozzá, és személyes kapcsolatait kihasználva a fennmaradó részt is sikerült a vártnál sokkal hamarabb kikeríteni, főleg építőcégektől, akikkel beszerzőként munkakapcsolatban állt. Igaz, hangsúlyozta, nem a cégek, hanem az emberek, a cégvezetők segítettek. Az egyháztagok kisebb adományai is részei a harangnak, amely egy udvarhelyi öntödében készült el.

A toronyban lévő 1100 kilogrammos nagyharangnak is hosszú története van: noha a helybéli unitáriusok már az 1900-as évek elején létesítettek egy harangöntésre szánt pénzalapot, csak 1956-ra sikerült kivitelezni a régi álmot. A történelem fordulatai azt eredményezték, hogy negyven évig a református vártemplom őrizte, annak tornyában várta, hogy az unitáriusoknak saját temploma legyen.

Természetesen az unitárius egyház korábban azt is gondosan bevizsgáltatta, elbírja-e a torony a két harangot, és a megnyugtató válasz után a napokban megtörténik az elhelyezése is. „A püspök úr ágendájába be van írva október 13-a, akkor avatjuk az új harangot” – mondta Nagy István, akinek nem mellékes célja az is, hogy kezdeményezése és megvalósítása által fiai büszkék legyenek rá. Az avató napjára ők is hazajönnek Európa különböző szegleteiből.