Alaptalannak értékelte a csíkszeredai alpolgármester elleni egyik vádat a tanú

Archív • Fotó: Boda L. Gergely

Noha a meghirdetett időpontnál jóval később kezdődött, viszonylag gyorsan végetért az elöljárók ellen indult bírósági eljárás szerda délutáni tárgyalása a Maros Megyei Törvényszéken. Két tanút hallgattak meg, egyikük, a Hargita Megyei Számvevőszék munkatársa, akik az elmúlt alkalommal személyes okokból nem tudott megjelenni, most

alaptalannak értékelte a Szőke Domokos elleni egyik vádat.

HIRDETÉS

Mint Milu Timoce, a perben Ráduly Róbert Kálmánt képviselő kolozsvári ügyvédi iroda ügyvédje tájékoztatott, a számvevőszéki alkalmazott azt az elméletet cáfolta meg, amelynek alapján az ügyész a csíktaplocai, Rét utcai park kialakítása kapcsán vádat emelt hivatali visszaélés miatt Szőke Domokos ellen.

A tanú rámutatott, ebben az esetben kizárólag egy anyagi természetű hibáról van szó, és meg is magyarázta, hogy ez honnan származik. Arra is kitért, hogy a várost és költségvetését semmilyen kár nem érte ezáltal. Ugyanakkor kihallgatták a másik tanút is, aki vizsgált időszakban Csíkszereda másik alpolgármesteri tisztségét töltötte be.

Sajnos, vagy szerencsére, nem is tudom, melyik szemszögből nézzük a dolgot, ő nem tudott részletekkel szolgálni az esetről, mivel nem volt köze azokhoz a történtekhez, amelyekre a vádakat alapozzák, és nem voltak használható információi

– összegzett az ügyvéd.

Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét a 2015. áprilisának végén végrehajtott házkutatások után vették őrizetbe, majd hatósági felügyelet alá kerültek, utána pedig az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Ráduly Róbert Kálmánt háromrendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőke Domokost négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. A pert 2016 márciusa óta a a Maros Megyei Törvényszék tárgyalja. Az elöljárók alaptalannak tartják és elutasítják az ellenük felhozott vádakat.