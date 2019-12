Alámerült a befagyott Gyilkos-tóba, hogy felhívja rá a nemzetközi közvélemény figyelmét

Hargita megye hegyi tavai, mint a Gyilkos-tó vagy a Szent Anna-tó, egyediek Európában. A tavakra a kutatók is különös figyelmet fordítanak, így többek között Hantz Péter, a Pécsi Egyetem Orvosi Karának kutatója is, aki a mikrobiológiai kutatások mellett a tavak állapotának felmérése, valamint a tavak fenekén leülepedett iszap vizsgálatának céljával merült le a tó jege alá nemrégiben.

Mint ahogy azt a kutató a szerkesztőségünknek is elküldött akciója és az erről készült fotók magyarázataként írja, a nemzetközi közvélemény figyelmét is fel szeretné hívni Székelyföld egyedülálló természeti értékeire. Szerinte ezek megörökítése akkor is fontos, ha a jég alá kell merülni emiatt – ez volt a legutóbbi expedíciójának a célja.

„Abban a reményben hogy télen talán tisztább a tó vize, és jobb minőségű fényképeket lehet készíteni, lemerültem a befagyott Gyilkos-tóba. Köszönöm a hegyi csendőrség gyilkostói őrse által nyújtott segítséget, akik a motorcsónakot biztosították” – írta Hantz Péter.