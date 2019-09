Aknába esett kutyát mentettek a tűzoltók Székelykeresztúron

Fizikai sérülések nélkül, kissé megijedve emelték ki az aknából a bajba jutott kutyát • Fotó: Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Egy lakossági bejelentés nyomán mentek ki szerdán kora délután a Sóskút utcába a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, ahol egy szennyvízaknába esett kutyát találtak – fejtette ki portálunknak Szali Mózes, az egység vezetője. Mint mondta,

a lakók beszámolója szerint több napja ott lehetett az eb, amelynek nyüszítését folyamatosan lehetett hallani.

A három méter mély akna falát kaparva igyekezett kijutni a kutya. A tűzoltók előbb egy létrát engedtek le a mélybe, ám az átfázott és napok óta étlen-szomjan lévő eb nem akart felmászni rajta.

Végül egy állatbaráttá alakított sintérbot segítségével sikerült kiemeljék.

Szali rámutatott, a kutyának nem voltak fizikai sérülései, ám láthatóan trauma érte. Nagyon meg volt ijedve, de hálás volt megmentőinek és szó nélkül engedelmeskedett nekik. Kisvártatva a kutya tulajdonosát is megtalálták, így hazakerülhetett a házi kedvenc. Szali Mózes közölte, szerencsés esetről van szó, hiszen nem volt víz az aknában, így nem történt nagyobb baj. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy több szennyvízaknának is hiányzik a fedele a város területen, ami az emberek számára is veszélyes lehet.