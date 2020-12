Akiket kevésbé érintett az online tanrendre való átállás

Munka mellett is könnyen elvégezhető az esti tagozat. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Beteltek a helyek idén a Maros megyei esti tagozatos osztályokban, ahová azok iratkoztak be, akik elvégezték a hároméves szakiskolát, és érettségi oklevélre lenne szükségük. Egyre több az érdeklődő az esti osztályok iránt, főleg amióta több munkahelyen kérnek igazolást a középiskolai tanulmányokról vagy az érettségiről. Minden év közepén megjelenik az esti tagozatok kínálata is a többi oktatási intézmény kínálatával egyidejűleg, és legtöbbször be is telnek a helyek ezekben az osztályokban is – tudtuk meg Illés Ildikótól, a Maros megyei tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettesétől. Hozzátette,

főleg ipari szakközépiskolákban vannak esti osztályok, hiszen ezekben az intézményekben amúgy is alacsony szokott lenni az érettségi átmenési aránya.

Marosvásárhelyen jelenleg van esti osztály a Gheorghe Șincai, Avram Iancu, Aurel Persu és Ion Vlasiu Szakközépiskolákban, illetve az idei tanévtől a nyárádszeredai Bocskai István Gimnáziumban is indult esti tagozatos 11. osztály – tudtuk meg a főtanfelügyelő-helyettestől. Fülöp László, a nyárádmenti kisváros gimnáziumának igazgatója megkeresésünkre pontosított, megvolt ugyan az iratkozás, fel is vették a diákokat, de az első tanév csak egy félévet tartalmaz az esti tagozaton, ami februárban indul, és 18 hetet jelent, ez az év végéig lejár, de a következő két év teljes esztendő lesz.

Tizenegyedik osztály indult idén, ahová jöhetnek olyan diákok, akiknek megvan a 11 osztály szakiskolájuk, vagy pedig olyan elméleti líceumi diákok, akiknek megvan a 10 osztályuk. Ez szaklíceumi osztály, két fél osztály van, fele kereskedelmi szakon, fele autószerelői szakon tanul februártól, a kettőben összesen 26 diák van, akik nem mind Nyárádszeredából, hanem a környező falvakból is érkeznek

– tájékoztatott a nyárádszeredai Bocskai István Gimnázium vezetője.

Hargita megyében egyedüliként a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolában van lehetőség magyar tannyelvű csökkentett látogatásra esti tagozaton, ahol nincs korhatár, hiszen az érettségi oklevelet sosem késő megszerezni. Két esti tagozatos osztály van idén, egy kilencedik osztály – 29 diákkal – és egy tizenegyedik osztály – 38 diákkal. Nagy érdeklődés volt idén az osztályok iránt, most érték el azt, hogy nem tudtak minden jelentkezőt felvenni, mert nem engedte az oktatási minisztérium informatikai rendszere, hogy 42 jelentkezőt beírjanak, csak 40-et tudtak felvenni, időközben ketten átmentek más megyébe – tájékoztatott bennünket Tankó Csilla, a szentegyházi szakközépiskola igazgatója. Az online tanrendre való átállás talán az esti tagozatos diákokat érintette legkevésbé, hiszen felnőttek lévén nincs szükségük szülői segítségre az online órák alatt. Délután, munka után kapcsolódnak be az online órákba, hiszen „békeidőkben” is délutáni oktatás lenne az esti osztályokban. Van, amikor élőben csatlakoznak órarend szerint, főleg ha új tananyagot vesznek fel vagy nehezebb az anyag, de kapnak feladatokat is, amelyeket meg kell megoldaniuk a diákoknak – fejtette ki az iskolaigazgató.

Érdeklődés van, de fontos, hogy tudjanak is róla

A következő tanévben ismét indítanának tizenegyedik osztályt a szentegyházi szakközépiskolában, hiszen az elmúlt három évben azt tapasztalták, hogy nagyon nagy az érdeklődés iránta. „A kilencediket minden második évben indítanánk el csak, de a 11. osztályra, a szakiskolai utáni oktatásra nagyon nagy szükség van. Tavaly és azelőtt is jól felteltek a helyek, hiszen egyre több munkahelyen kérik a tizenkét osztály elvégzését igazoló iratot. A járvány miatt is többen maradtak munkanélküliek idén, és sokan keresnek más munkahelyet, a legtöbb helyen pedig kérik ezt az igazolást. Évről évre egyre több a jelentkező, idén értük el azt, hogy nem is tudtunk mindenkit beírni, és el kellett utasítanunk jelentkezőket, mert nem fértek bele a létszámba” – újságolta a Székelyhonnak Tankó Csilla, aki három éve vezeti a Gábor Áron Szakközépiskolát, és fontosnak tartja, hogy tudjanak is a környékbeli fiatalok az esti tagozatról és a csökkentett látogatású esti osztályokról, hiszen van érdeklődés az iskola iránt, de hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy a környék fiataljaihoz el is jusson az osztályok híre – véli az igazgató.