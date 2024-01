Akik érdemben tettek Udvarhelyszék kultúrájáért

„Ma este azok részesülnek a díjban, akik érdemben tettek azért, hogy élő és megélhető legyen Udvarhelyszéken is a magyar kultúra” – jelentette ki az eseményen Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester.

Rámutatott, időnként hajlamosak vagyunk csak nyelvként, anyagi tárgyként, ismeretként, tudományként, művészetként vagy vallásként meghatározni a kultúrát, de ennél valójában többről van szó. Szerinti a kultúra társadalmi szerveződés, csoport, intézmény és ezek rendszere is. Ezt tükrözik az idei díjazottak is, akik nem csak egy területen végzik erős közösségi hatású munkájukat, meghatározó módon irányítva egy-egy régió életét, közművelődését, oktatását, történelmi önismeretét, művészeti munkáját, épített örökségének megőrzését.

Leszögezte, a remény lényege, hogy teszünk is azért, hogy szebb legyen a holnap, mindez pedig a kisebbségbe szorult közösségünk legnagyobb erőforrása. Hinnünk kell abban, hogy munkánkkal a nehézségek ellenére is jobbá tesszük a jövőt. „Ilyenek voltak elődeink is, hiszen akkor, amikor nem szabadott, nem engedték, hogy magyar identitásunkat megéljük, hogy kultúránkat gyakoroljuk és gyönyörködjünk benne, akkor a nagy egyetemes magyar kultúránkból mindenki egy kicsit megőrzött magában” – mondta.