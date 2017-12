Akik azért dolgoznak, hogy másoknak biztonságosan teljen a karácsony

Miközben a legtöbb Hargita megyei otthon, családja társaságában tölti a szentestét és a karácsonyt, olyanok is akadnak, akiknek az ünnepek alatt is dolgozniuk kell. A rendőrök, csendőrök, tűzoltók, orvosok és a diszpécserek éjjel-nappal készenlétben állnak az ünnepek alatt is, hogy vészhelyzetek esetén segíthessenek.