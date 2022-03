Akiben New Yorkban is székely szív dobogott: Zsigmond Aranka a Nézőpontban

Zsigmond Aranka képzőművész az erdővidéki Nagybaconból származik, Udvarhelyen, Székesfehérváron, majd New Yorkban élt közel 15 évig. 2019-től ismét Székelyudvarhelyen él, ahova hazahozta élete munkásságát, elismeréseit és alkotókedvét, mert most is éppoly szorgalommal alkot, mint pályája során mindvégig.