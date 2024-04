Aki nem tud viselkedni, az érvényesülni sem tud

A protokoll nem ismerete fájdalmas következményekkel járhat a legmagasabb szinteken és a leghétköznapibb szituációkban is, még azon túl is, hogy megszégyenül az illető.

Hossó Nikoletta egyetemi docens, protokoll- és nemzetközikapcsolatok-elemző, a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete nevű egyesület alapító elnöke, a Protokoll Világszervezetének alapító tagja. 2007 óta tesz eleget rendezvényszervezői, protokollszakértői és protokollfőnöki megbízásoknak kiemelt állami-diplomáciai rendezvényeken és találkozókon, szakmai-tudományos konferenciákon és Magyarország legjelentősebb sporteseményein. Mint az MCC rendezvényén megtapasztalhattuk, előadóként is tehetséges:

A protokoll és a diplomácia sem más mint a kommunikáció egy alkalmazott szakterülete – fogalmazott a szakértő. A diplomáciában és a hétköznapi életben is szankcionálják, ha valaki vét a protokoll ellen.

nem fogadják be egy közösségben.

A protokollszakértőknek más fejével is gondolkodni kell

A protokoll ott kezdődik, hogy végiggondoljuk, hogy ki ő (a vendég), honnan jött, milyen ember lehet, és mi lehet neki a fontos; gyakorlatilag az ő fejével kell gondolkodni, mondta az előadó. A protokollfelelős adott esetben átnézi az étlapot is, hogy az ne legyen problémás; meghatározza az ültetési rendet az asztalnál. Egy díjátadó eseményen felkészíti az átadókat arra is, hogyan fogjanak kezet, hogyan adják át a díjat (például ne rántsák le puszira a hölgyeket a dobogóról), hogyan vonuljanak be és ki, vagy hogyan adjanak át egy ajándékot a díszvendégnek.