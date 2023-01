Aki hősként emlegette a székelyeket

A székelyek számára azért is különösen fontos kell legyen Petőfi, mert

a fehéregyházi csata után a nép nem is tudta elfogadni a halálát, mítoszokat találtak ki, miszerint több helyen is látták a környéken, de Oroszország felé tartva is. Nincs olyan település, ahol ne lenne Petőfi utca, ne lenne róla elnevezve valamilyen intézmény, vagy valamilyen rendezvény ne viselné a nevét – mutatott rá Kis-Portik Irén.