Akár 350 millió lejes kölcsönt is felvehet Marosvásárhely

Marosvásárhelynek jelenleg csupán 3 százalékos az eladósodási hányada, és a törvény 30 százalékot enged meg, így a nagyberuházásokra a város akár 350 millió lejes kölcsönt is felvehet – nyilatkozta Florin Crăciun, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal gazdasági igazgatója, aki szerdán a város idei költségvetéséről tartott sajtótájékoztatót.

Marosvásárhelyen az önkormányzati képviselő-testület kedden rekordidő, azaz szűk egy óra alatt fogadta el a város idei költségvetését , ami 901 millió lej. Mint kiderült, az önkormányzati képviselők azért fogadták el gyorsan és kisebb-nagyobb cirkuszok nélkül a büdzsét, mert 15.30-ig be kellett nyújtani az iratot az államkincstárhoz és

Alapos és reális

A városháza gazdasági igazgatója, Florin Crăciun szerdán a sajtónak arról beszélt, hogy hat hét alatt állították össze az idei költségvetést, amely nagyon szerteágazó, és amely véleménye szerint megalapozott és reális adatokat tartalmaz.

Példaként hozta fel, hogy akárcsak a tavalyi, az idei költségvetés tervezett bevételei közül is kihagyták a csődeljárás alatt álló vagy nagy adóhátralékkal szereplő cégektől várható összegeket, hiszen szinte biztos, hogy tőlük nem fognak befolyni az adók és illetékek, és hiába foglalják be azokat bevételként. Azt is elmondta, hogy