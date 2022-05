Akadozik a rendszer, panaszkodnak a népszámlálásra jelentkezők

Hétfőn és kedden több órára leállt, de szerdán is akadozott a honlap, amelyen ki lehetett tölteni a népszámlálási kérdőíveket. Marosvásárhelyi olvasóink jelezték, hogy sem otthonukban, sem a kijelölt pontoknál dolgozók segítségével nem tudták adataikat feltölteni a rendszerbe.

ott szükség esetén módosítják, javítják.

„Jól tudom én is, hogy a hét elején rövidebb-hosszabb ideig nem működött a népszámlálási honlap, észrevettük mi is, jelezték a polgármesteri hivatalokból is. Sajnos ez országos probléma, mi itt helyben nem tehetünk semmit.