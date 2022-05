Akadályokba ütköznek a Hargita megyei utakon tervezett munkálatok

A nyersanyagok árának emelkedése mellett ezek hiánya is érzékenyen érinti az építőipart, de betervezett útkarbantartási munkálatokat is befolyásol. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kérdésünkre arról számolt be, hogy útmenti szalagkorlátok felszerelése is tervben van a megyei besorolású utakon, de problémát jelent, hogy ide is begyűrűzött az útfelújításokat már jelentősen befolyásoló nyersanyagválság.

Ezért egyelőre a cégek nem tudják biztosítani a korlátok leszállítását, ez a helyzet megoldásra vár.