Akadályok késleltetik a csíkszeredai iskolai tornatermek építését

A Petőfi Sándor Általános Iskolánál hosszas előkészületekre volt szükség • Fotó: Veres Nándor

A Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének építésére 2020 júliusában írt alá szerződést a régi városvezetés a megbízást elnyerő bukaresti céggel, miután évekig nem volt jelentkező a közbeszerzési eljárásokon. Az előkészületek során azzal szembesült a kivitelező, hogy

a munkaterület nehézgépjárművekkel nem megközelíthető,

mivel a meglévő kapun a Petőfi Sándor utca irányából ezek az autók nem férnek be. A kapu lebontásához viszont tervet kellett készíteni, és ehhez műemlékvédelmi engedélyre, a kulturális szaktárca jóváhagyására volt szükség. Ezt már tavaly ősszel kérték, és mint Sógor Enikő alpolgármestertől megtudtuk, egy hónappal ezelőtt érkezett meg.

További akadályt jelentett, hogy sportpályák közvetlen közelében található egy transzformátorállomás, amelynek elköltöztetését kilátásba helyezte az áramszolgáltató vállalat. Így ennek minden villanyvezetékét és kábelét át kellett költöztetni a sportpályák nyugati feléhez, ahonnan korábban a garázsokat elbontatta a polgármesteri hivatal – vázolta a helyzetet az elöljáró.

Ebben az évben a fontosabb területszerkezeti és alapozási munkálatok zajlanak, illetve a tornaterem földszinti részének szerkezete is elkészülhet

– részletezte. A kivitelezőnek 28 hónap áll rendelkezésére a munkálatok elvégzésére, a kivitelező 8,91 millió lejért végzi el a feladatot, ebből a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) 3,69 millió lejt biztosít. A tornaterem a Temesvári sugárút felőli sportpályán épül, keleti oldala öt méter mélyen kerül a földbe a járdaszinthez viszonyítva. A kétszintes épületben sportpálya, öltözők, mosdók, zuhanyzók, raktárhelyiségek lesznek, tetején pedig 20x33 méteres alapterületű, védőhálóval felszerelt sportpálya kap helyet.

Tavaly augusztusban a Nagy István Művészeti Középiskola tornatermének építéséhez szükséges kivitelezési szerződést is aláírták ugyanazzal a bukaresti céggel, amely viszont múlt évben nem látott munkához, mert közben kiderült, tervmódosításra van szükség.

Mivel az iskolaépületnek az egykori Román Nemzeti Bank, ma számvevőszék felé néző oldalán néhány osztályterem leárnyékolódna a részben üveg homlokzatú tornaterem építésével, olyan tervmódosításokra törekedtek, amelyek a meglévő kivitelezési szerződést nem veszélyeztetik.

Így az épület földszintjén nem készül közvécé, és üzletek sem lesznek, helyettük tantermeket és tanműhelyeket alakítanak ki – ezt április elsején jelentették be a városvezetők a helyszínen, jelezve azt is, hogy a tervmódosítások véglegesítéséig a szerkezetépítés elkezdődhet. Ez meg is történt, de az 1989-ben félbeszakadt építkezésre emlékeztető vasbeton oszlopok és alap bontásának megkezdésekor kiderült, hogy a meglévő épületalap alatt stratégiai telekommunikációs vezeték nyomvonala húzódik.