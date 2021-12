Ajándékcsomagok a Szent Anna Gyermekotthon lakóinak

• Fotó: Suciu Cristian

A gyergyószentmiklósi Rotary Club jótékonysági programja keretében elsőként a Szent Anna Gyermekotthon lakóit ajándékozta meg, az adományosztást viszont a térségre is ki szeretnék terjeszteni – nyilatkozta Melles Előd, a gyergyószentmiklósi Rotary Club elnöke.

Harminchat csomagot hoztunk, ruhaneműt és gyümölcsöt, nagyon örülünk, hogy örömet szerezhettünk a gyerekeknek

– fogalmazott Melles Előd.

Az idei év a Szent Anna Gyermekotthonban is nehezebb volt, mint máskor, hálával fogadják az adományokat. „A járványhelyzet miatt is, kevesebb támogatónk volt jóval; a határon túli támogatóink idén nem tudtak jönni, ezért nagyon örülünk, amikor ránk is gondolnak ilyenkor. Mi

harminchat gyereknek nem tudunk mindent úgy biztosítani, mint ahogy esetleg ők kívánják, és amikor ilyenkor bekopognak hozzánk, azt mindig nagy örömmel, szeretettel fogadjuk, és ezáltal a mi gyerekeink is megélhetik az adventet, az ünnepet úgy, mint ahogy szokás otthon, a családban

– hangsúlyozta a gyergyószentmiklósi Szent Anna-otthon vezetője, László Andrea Orsolya. Hozzátette, „a gondviselésnek köszönhetően hiányt nem szenvedünk semmiből, ugyanakkor megpróbáljuk a gyermekeinket a ferences rend szerint nevelni, a pazarlás nálunk nem megy, de azért jól esik, amikor ezeknek a gyerekeknek is karácsony körül kicsit több jut”.