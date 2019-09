Ajándék iskolatáska a kisdiákoknak

Tíznél is több medve garázdálkodik napi rendszerességgel Csíkszentdomokoson

Egyre nagyobb gondot okoz a medvék túlszaporodása Csíkszentdomokoson is: a településre napi rendszerességgel tíznél is több nagyvad jár be, erre korábban sohasem volt példa. A medvék rengeteg kárt okoztak a nagyközségben, állatokat pusztítottak el, mezőgazdasági területeket tettek tönkre.