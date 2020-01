Ahová évente egyszer érkezik a pap – házszentelés Gyepesben

A gyepesi utcán is felhangzott az „Ó, szép Jézus...” kezdetű újévi ének: minden remetei gyermek cselekvőn vett részt a szomszéd falubéli házszentelésen. Aztán a portákon az örömhíres, bőségkívánó rímek és gyermekhangok (de a házőrzők is) jelezték az áldáshozó szent kereszt érkezését. A „láttuk az Úr csillagát”-áldáskérelem, közös imádság és vízhintés után a vízkereszti lelkipásztori látogatás során szó esett a családok örömeiről, majd az unokák képe is előkerült. Egészséget, békességet kívántak, ahol eljártunk, és hogy esztendőre újra találkozhassunk. Végül a szemöldökfára felkerült az új év száma, valamint a C + M + B felirat, amely a latin „Christus Mansionem Benedicat”, azaz „Krisztus áldja meg e hajlékot!” mondatot rövidíti.