Ahol már nem csak a tűzoltók, de a diákok is tudják, hogy mit kell tenni földrengéskor

Jelesre vizsgáztak a gelencei központi iskola tanárai és diákjai, valamint a község önkéntes tűzoltói a napokban megszervezett földrengés-szimuláción, amely során a tanintézmény épületét mindössze három perc alatt sikerült kiüríteni, és biztonságba helyezni az addig bent tartózkodó személyeket. A felkészítő gyakorlat során az önkéntes tűzoltók megtanulhatták az újonnan beszerzett légzőkészülékek szabályos használatát is.

az első csengő megszólalásakor a gyerekek bebújtak az iskolapadok alá, hogy ezzel is védjék magukat, a tanároknak eközben az volt a feladatuk, hogy kontrollálják őket, ne engedjék számukra elhagyni a termet, ameddig az nem biztonságos.

Az első földrengést követő 2-5 percen szokott következni az utórengés, ezidő alatt kellett kiüríteniük az iskolát, de csak akkor indulhattak el, amikor megszólalt a második csengő. Az előírásnak megfelelően a gyerekek a fejüket hátizsákjaikkal védve hagyták el az iskolát a legközelebbi kijáraton azért, hogy valódi földrengés esetén tudják, hogyan védhetik meg magukat az iskola tetőzetéről lehulló cserepekkel szemben. Az iskolát három perc alatt sikerült is kiüríteni.

A terepgyakorlaton túl az önkéntesek és a hivatásos tűzoltók esettanulmányokon is dolgoztak közösen, ezzel is tanulva azt, hogy különböző helyzetekben hogyan tudnának hatékonyan együttműködni a rendőrséggel és adott esetben az önkormányzattal is.