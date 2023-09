Ahol először meghonosították, ott tényleg jól megy a Lábbusz

A programot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat indította be külföldi minta alapján, Kondor Ágota és Buslig Kincső helyi tanácsosokat bízva meg azzal, hogy dolgozzák ki a részleteket. A cél kettős:

Nem utolsósorban a közösségi szellem is megnyilvánulhat a program által, hiszen nagyon sok intézmény, szervezet, vállalkozás munkatársai szállnak be csoportosan és önkéntesen vezetőnek, de

alkalmanként a szülők is felvállalják a „sofőr” szerepét, sőt, már egy 74 éves nyugdíjas is jelentkezett kísérőnek.

A Lábbusz-járatok a város összes negyedét és iskoláját érintik, kivéve a református elemit, viszont ha szükséges, oda is elkísérik az oda járó pár gyereket.

„Ritka szerencsés eset – mondja Buslig Kincső programfelelős –, hogy ilyen jó a közösségi szellem egy városban.” Ezen túlmenően azonban sokban hozzájárul a program jó működéséhez az önkormányzat támogatása is.

Reggelente adott időpontokban találkoznak egy-egy megállóban az önkéntes sofőrök és a nebulók, majd ha szükséges, egy-egy csomópontban „át is szállnak”. Összesen 10 útvonal van, azaz 10 „járat”.

A leggyakrabban az Állomás negyedből a központba tartó Lábbuszt veszik igénybe a kicsik, átlag 40-es létszámú a csoport, de voltak már közel 70-en is, ez időjárásfüggő. A központban aztán, ahol öt járat találkozik, átcsoportosul, oszlik a társaság, öt iskolát célozva meg.

Vonzó ajándékok is serkentik a gyerekeket matricagyűjtésre a napi járatokon

A múlt tanévben több mint 1000 felnőttet vett igénybe a program, ám ezt szívesen vállalják a helyiek – számolt be lapunknak Buslig Kincső. Hiszen a kis gyermekkezeket megfogni, a gyerektörténeteket meghallgatni, a barátságok kötődését elősegíteni felemelő és jókedvre derítő feladat az önkénteseknek is.

Télen is egészséges a gyalogolás

Több város is próbálta lemásolni a szentgyörgyi mintát, ami sikerült is Nyárádszeredában és Székelyudvarhelyen, tudtuk meg Buslig Kincsőtől, de Gödöllőről is jártak náluk tapasztalatcserén ez ügyben.