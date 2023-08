Ahol a készülő szilvaíz illata csábította haza a gyerekeket

A rézüstökben rotyogó katyó, lekvár és szilvaíz jelezte egykoron Oroszhegy utcáin, hogy véget ért a nyár, a gazdák pedig begyűjtötték a környékbeli gyümölcsfák termését. Ezen ínyencségek hagyományos elkészítési módja nem is olyan egyszerű, a rokonság vagy éppen a szomszédok segítségére is szükség van a jó eredményhez. Beszélgetéseink során azt is megtudtuk, hogy régen miért nem a férfiak főzték a pálinkát, illetve miért lett kevesebb szeszes ital a gyümölcsből.

Érdekes programpontra lettünk figyelmesek az Oroszhegyi Szilvanapok ajánlóját böngészve, mégpedig arra, hogy az ilyenkor már megszokott pálinkamustra mellett idén a helybéli szilvából készült katyókat, lekvárokat és ízeket is pontozni fogják az erre kijelölt szakemberek. Mivel hasonlóra nem volt példa korábban, úgy döntöttünk, hogy mi is utánajárunk: mitől ennyire különlegesek ezen finomságok. Medvék, betegség, klímaváltozás Pál-Székely Sándor, az esemény főszervezője az oroszhegyi Vass Erzsébethez irányított, így nála kezdtük az érdeklődést. Ő mondta el, hogy

bár tavasszal jónak mutatkozott a helyzet, mégis kevés horgas magú, illetve húsos szilva lett az idei évben.

A gyakori esőzések miatt ugyanis egy, a helyiek által birtókának nevezett, a penészhez hasonló gombás megbetegedés támadta meg a terményt, még éretlen formában elpusztítva a fejlődő gyümölcsöket.

Annyira elterjed a betegség, hogy tiszta fehérek voltak a szilvafák

– osztotta meg tapasztalatait a gazdasszony.

Betegség, medvék és a kánikula is tizedelte a szilvatermést Oroszhegyben Fotó: László Ildikó

A másik gondot ugyanakkor a medvék okozták, amelyek még azért a kevés megtermett szilváért is felmásztak a gyümölcsfákra, összetörve azok ágait. A nagyvadak ellen egyébként többnyire villanypásztorokkal védekeznek az oroszhegyiek. A felsoroltakon kívül sajnos

a mostani kánikula sem tesz jót a szilvának, hiszen az még nem érett be teljesen, mégis potyog le a fákról.

Érdekességként azt is megtudtuk, hogy korábban iskolakezdés (szeptember 15.) után érett be a szilva, most már ez hamarabb megtörténik. Vass Erzsébet egyébként jövőre sem jósol jó szilvatermést, hiszen a mezőgazdasági munkák során számos nagy hernyót talált a földben, ami azt jelzi, hogy 2024-ben sok lesz a fákat támadó „gazsó” (cserebogár). Hogyan készül? Már a beszélgetés legelején megtudtuk, hogy lényeges különbség van a katyó és a szilvalekvár között, már csak azért is, mert utóbbi lényegesen hosszabb ideig készül és ízesíteni sem szokták. Vass Erzsébet kifejtette, hagyományosan réz üstben kell készüljenek ezen finomságok. Mindenképp jól érett, egészséges szilvákra van szükség alapanyagként, ezért a gazdák nyár végétől már napi szinten figyelik a fákon lévő terményt.

Vass Erzsébet és a hagyományosan rézüstben készülő szilvaíz Fotó: László Ildikó

Egy negyven literes üstbe nagyjából fél liter vizet öntenek, abba teszik bele a megtisztított, kiválogatott, ám magozatlan gyümölcsöket, maximum egy nappal a leszedést követően. Ezeket körülbelül másfél órán át kell nyílt, egyenletes lángon főzni, míg a magok kezdenek kiválni. Ezt követően le kell szűrni a masszát, hogy kikerüljön belőle a héj, továbbá a magok. Ha megvagyunk, akkor ismét az üstbe tehetjük a szilvát.

Ha katyót készítünk, akkor azt négy-öt órán át még főzni kell – közben folyamatosan kavargatva, hogy ne égjen oda –, az utolsó fél órában pedig adjunk hozzá cukrot, esetleg vaníliát, fahéjat vagy némi rumot.

A lekvár hasonló körülmények között, de ennél jóval hosszabb ideig készül, nyolc-tíz órán át. Ezt már nem kell ízesíteni, állaga pedig jóval keményebb a katyóénál, hiszen a massza jobban besűrűsödik.

Másfél óra főzés után át kell szűrni a lekvárt Fotó: László Ildikó

Vass Erzsébet elmondta, hogy napjainkban néhányan eleve kimagozott szilvát használnak fel, ezáltal lerövidítik a különlegességek elkészítését, de ezen termékeknek már nem lesz meg az a régi, hagyományos íze.

Általában a gyerekek az ízesített, édesített katyót szeretik jobban.

Régen azonban nagyon kreatív kellett legyen a háziasszony, ha ezt készítette, hiszen nem lehetett cukrot kapni. Éppen ezért nem volt ritka, hogy például raháttal édesítettek vagy egyszerűen csak lekvárt főztek. A szilvaízről tudni kell, hogy régen korondi cserépedényekbe tették, amire újságot kötöttek, majd mindezt a padláson tárolták, ahol akár egy évig is elállt. Ha netán meg is penészedett a felső része, akkor azt le kellett szedni és még mindig fogyasztható volt.

Kellemes illat lengte be régen Oroszhegy utcáit szeptember 15-e után. Mikor mentünk haza az iskolából, akkor éreztük, hogy itt is, ott is főzik a szilvalekvárt. Egész nap ezen járt az agyunk, alig vártuk, hogy hazaérjünk az iskolából, hogy ehessünk mi is belőle. Ha szilvalekvárt főztek, akkor az rendszerint belenyúlt az éjszakába, és még töményebb volt az illat

– elevenítette fel gyerekkori élményeit Vass Erzsébet. Külön kategória a szilvaíz „Ez túl száraz. Ennek nem a legjobb az állaga, ennek nem érzem annyira az aromáját. Hű, de ez nagyon finom, érzem a füstös ízt, szép a színe is, jó az állaga. Ez az igazi hagyományos oroszhegyi íz” – szűrődtek ki a hangok a helyi kultúrotthon ajtaján, miközben várakoztunk, hogy beszélhessünk a befőttesüvegekben lévő finomságokat elbíráló négytagú, szakemberekből álló zsűrivel. Ők egyébként csak a termékek évjáratát és fajtáját tudták, hogy igazságos legyen az összehasonlítás. A befőttesüvegeken lévő számozás jelentette a kóstolás előtti különbséget, készítőket teljes titok övezte.

Nem volt könnyű a zsűri dolga Fotó: László Ildikó

Bálint Margit Piroskával, a zsűri egyik tagjával beszélgetve hamar kiderült, hogy nemcsak katyó és szilvalekvár létezik, hanem külön szilvaíz is. Utóbbit az különbözteti meg a többitől, hogy minimum 24 órán át kell főjön a szilva, állaga pedig lényegesen keményebb. Elmondása szerint

ennek elkészítése komoly munkával jár, nem is tudja egy háziasszony magára elkészíteni, legalább két társra van szüksége.

Erre nem csak azért van szüksége, hogy időnként felváltsák őt a kavargatásban, hanem segédkezni kell a készülő szilvaíz leszűrésénél, továbbá arra is ügyelni kell, hogy folyamatosan egyenletesen égjen a tűz az üst alatt. „Egy pillanatra sem lehet magára hagyni az üstöt, amelynek tartalmát folyamatosan kavargatni kell. Ha egy kicsit is odakap a szilva, akkor az a teljes szilvaízben érződni fog” – jegyezte meg. Hangsúlyozta, a szilvaíz kemény kell legyen, a lekvár kenhető, a katyó pedig egy kissé folyékony. Több lekvár, mint pálinka? A szülei és nagyszülei emlékeit felelevenítve Bálint Margit Piroska elmesélte, régen lényegesen kevesebb pálinka készült a település jellegzetes gyümölcséből. Ennek egyik oka, hogy meg volt tiltva a párlat főzése: ezt a rézből készült üstök és egyéb felszerelése elkobzásával, pénzbírsággal, illetve börtönnel is büntethették a hatóságok.

A fináncok rendszerint jelentették, ha valakit pálinkafőzéssel kaptak el, de a faluban is mindig volt olyan, aki árulkodott

– magyarázta. Ez el is tántorította a férfiak többségét a pálinkafőzéstől, de nem úgy a nőket. Ők ugyanis rendszerint egy eldugott helyet, többnyire patakmedret keresve éjszakánként úgyis készítettek némi párlatot. A helyzet másik oka az volt, hogy Oroszhegyen nincs jó termőtalaj, ezért a gazdák a szilvát inkább a háziállatok etetéséhez szükséges takarmánynövényekre, búzára és pityókára cserélték Gyergyóvidékén. Bátorítják a fiatalokat Noha több mint 200 évre nyúlik vissza Oroszhegyen a szilvából készített termékek hagyománya, sajnos most már egyre kevesebb háziasszony készít katyót, lekvárt vagy szilvaízt a faluban – magyarázta a zsűritag. Az idősebbek még tudják hogyan kell, de a fiatalabbak már kevésbé.

Több mint 200 éve készülnek termékek szilvából Oroszhegyen Fotó: László Ildikó

Ezt a hagyományt szeretnék erősíteni a mostani mustrával, bátorítva a fiatalokat, hogy tanulják meg a régi recepteket. Bálint Márton Piroska rámutatott,

nehéz munkáról van szó, de mindössze két hétig, vagyis a szezonban kell dolgozni vele, a termékekre viszont nagy a kereslet.