Ágyat vetni sms-sel: közösségi kampány a menedékszobák fenntartásáért

Vetett ágy várja a rászorulókat, kórház közelében • Fotó: Haáz Vince

2018-ban először Marosvásárhelyen, majd később Kolozsváron jött létre olyan menedékszoba, amelyet a városokba kezelésre érkező betegek vagy hozzátartozóik igényelhetnek. A legtöbben Székelyföldről, majd a Partiumból vették igénybe ezeket – ismertette a Solidaris egyesület alapítója, Sajó Norbert.

Kórházak mellett, autókban éjszakáznak

„Még most, 2022-ben is sok helyen látni kórházak parkolójában autóban éjszakázó embereket, akik vagy eredményeikre vagy hozzátartozóikra várnak.

Megesik, hogy az utazás, a kezelés költségei mellett sokszor nehezen futja még szállásra is. Rajtuk kívánunk segíteni”

– fogalmazott Sajó Norbert. Hozzátette, mindkét menedékszobát kórház közelében alakították ki, teljesen felszerelt, akár többhetes, huzamosabb ideig tartó ott-tartózkodásra is alkalmas.

HIRDETÉS

„Mintegy 300–350 kilométeres körzetből vannak szállóvendégeink, a marosvásárhelyiek a kolozsvárit veszik igénybe, a székelyföldiek mindkettőt, de Szatmárról például meglepő módon Marosvásárhelyre járnak onkológiára, nem Kolozsvárra. Jelen pillanatban éppen egy erzsébetvárosi család érkezik a kolozsvári szállásra, anyuka onkológiai kezelése miatt felköltözik az egész család hat hétre” – tudatta Sajó, aki úgy érzi,

az egyre nehezedő körülmények közt még az is nagy szó, hogy kifűtött és kivilágított létesítményekről beszélhetünk.

Nem egészen húsz lej

A menedékszobák fenntartását továbbra is a közösség összefogásával képzelik el, ennek pedig legegyszerűbb módja az sms-kampány. Egyetlen üzenet elküldésével havi 4 euróval támogató lehet bárki.

A támogatás módja egyszerű, egy üzenetet kell küldeni a 8864-es telefonszámra, amelybe annyit írunk, hogy SOLIDARIS. Ez azt jelenti, hogy azt a négy eurót – nem egészen húsz lejt – a támogató minden hónapban terhelésként viszontlátja a telefonszámláján. Ha pedig meg akarja szakítani a havi folyamatos támogatást, akkor ugyanarra a telefonszámra a SOLIDARIS STOP szavakat kell elküldenie.

Kétszáz támogató a minimum

Sajó Norbert elmondta, a múlt hét végén elkezdődött intenzív sms-kapmányuk előtt 122 ember volt, aki havonta ezzel az összeggel támogatta a kezdeményezésüket. Hétfő reggelre azonban ez a szám már 173-ra gyarapodott. A Solidaris egyesület számításai szerint kétszáz-kétszázötven havi négyeurós támogatásra van szükségük a két menedékszoba fenntartásához.

„Szatmártól Kovásznáig nem hiszem, hogy nem akad kétszáz-kétszázötven ember, aki havi négy euróval tudja támogatni ezt az ügyet. Aki azt mondja,

megvetem azt az ágyat két napig én is,

persze csak képletesen” – fogalmazott Sajó. Hozzátette, az sms-kampányuk népszerűsítésére most nemcsak a megnövekedett számlák miatt volt szükségük, hanem azért is, mert a szolgáltató, amellyel dolgoznak, meghúzott egy plafont. Azt mondta, amely szervezet nem hoz be havi kétszáz támogatót, azt kidobják a rendszerből – tudtuk meg.

A menedékszoba használata amúgy az első három nap ingyenes, a negyedik nap után 30 lejbe kerül naponta. Ez a szoba ára, vagyis ha négyen veszik igénybe a szállást, négy felé oszlik az ár. „Azért vezettük be ezt az árat, hogy azért legyen egy lélektani határ, amikor elgondolkodnak, hogy kell még maradni biztosan vagy nem.”

A marosvásárhelyi menedékszoba az indulás utáni évben, vagyis 2019-ben 365 napból háromszázat volt foglalt, a 2020-as évben a járvány miatt nem igényelték, mert nem nagyon jártak kórházba, kezelésekre más városokból az emberek. 2021-ben már ismét volt igény a létesítményekre, amelyeket idén remélhetőleg ismét teljesen ki lehet használni majd. A Solidaris egyesület amúgy a tervek szerint megháromszorozza idén a marosvásárhelyi menedékszoba férőhelyeit, emellett pedig úgy látják, hogy

nagy igény lenne még hasonlóra Bukarestben és Budapesten is.