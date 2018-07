Agrármérnökképzés tandíjmentesen, magyarul (x)

Miért éppen vidékfejlesztési agrármérnök?

A Vidékfejlesztési agrármérnök szak egyik népszerű képzésünk – a Pannon Egyetem Georgikon Karával 2013-tól ápolunk gyümölcsöző kapcsolatot. Székelyföldnek nagy szüksége van környezettudatos agrármérnökökre. Végzett hallgatóink képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására.

Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment-, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, környezetvédelmi és regionális ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a gazdasági-társadalmi elvárásoknak megfelelő munka végzésére.

Mindemellett rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel is.

1. Képzés neve: Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc)

2. A szak orientációja: gyakorlatorientált

3. Oktatási forma: hétvégi

4. Képzési idő: 7 félév

5. Oktatás nyelve: magyar

6. Helyek száma: 40 tandíjmentes hely

7. Oklevelet kiadja: Pannon Egyetem (HU)

8. Beiratkozás: felveteli.mutf.ro vagy Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.

9. Jelentkezés: 2018. július 25-ig.

10. További részletek: www.mutf.ro

Gyakorlatorientáltság

Stratégiai fontosságot tulajdonítunk a hallgatók szakmai gyakorlatának. Az egyetemi évek alatt megszerzett munkatapasztalatok a munkához szükséges kulcskompetenciák erősítése mellett fontos szerepet töltenek be a hallgatók elhelyezkedési stratégiájában is: a szakmai gyakorlati hely sokak számára később az első munkahellyé is válik.

Oktatási intézményünk egy másik jellegzetessége, hogy számos hallgató, aki nálunk kezdi el a tanulmányait, már rendelkezik munkahellyel – a tanulás és a diplomaszerzés esetükben a szakmai fejlődéshez és karrierépítéshez szükséges.

Volt GVAM-os hallgatónk: Derzsi Albert kányádi alpolgármester

Amikor megtudtam, hogy felvettek, amikor bekerültem a MÜTF-re, tulajdonképpen még nem tudtam, hogy mire vállalkoztam, lesz-e időm, kitartásom, tehetségem, hogy majd’ 4 évet végigtanuljak, de ahogyan telt az idő, fokozatosan beleszoktam, egyre jobb lett. A diploma átvételekor már fölöttébb büszke voltam – amikor szinte kollégának szólítottak a diplomaátadón, leírhatatlan érzés volt. A MÜTF jelentősen befolyásolta az itthon maradásomat is, mivel nem kellett elutazzak más vidékre tanulmányaim elvégzéséhez. Az idők folyamán rengeteg jó kapcsolatot alakítottam ki, amelyeket ugyancsak itthon tudok kamatoztatni. Alpolgármesterként munkámban is minden nap hasznosítani tudom a MÜTF-ön tanultakat. Ami pedig nem kimondottan a szakmai részt illeti: többek között meghatározó élmény volt számomra, hogy a tanáraink egyenlő félként kezelték a hallgatókat. Igazi információcsere jött létre, tehát nem csupán mi tanultunk rengeteget, hanem az oktatók elmondása szerint ők is sokat gazdagodtak. Intenzív, érdekes és interaktív oktatásban részesültem, jó hangulatú órákon vehettem részt.

Elhelyezkedési lehetőségek

Napjainkban megsokszorozódtak azok a feladatok, amelyek igénylik a vidékfejlesztési ismeretekkel rendelkező diplomás szakembereket. A teljesség igénye nélkül a vidékfejlesztési agrármérnökök leendő munkahelyeiként jelölhetők meg: agrárvállalkozások, közbirtokosságok, magán- és állami erdészetek, fakitermelő és -feldolgozó vállalatok, pénzintézetek, önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok, a területfejlesztés szakigazgatási szervei, vidékfejlesztésben érintett egyesületek, helyi szerveződésű társadalmi szervezetek, érdekképviseletek, tervező intézmények, kistérségi társulások.

A szak keretében szerzett mélyebb ismeretek és készségek azonban nemcsak az agrárium területén, hanem tágabb konstellációkban is szükségesek és eredményesen alkalmazhatók.

Miben más, mint...?

Az oktatás hétvégén történik. Így azoknak, akik hisznek az életen át tartó tanulás megtartó erejében, nem akadály, ha már dolgoznak és/vagy családjuk van. Hallgatóink többek között azt emelik ki, mennyire jó, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy itthon és magyarul tanulhassanak. Sokan kedvelik azt is, hogy mind helyi, mind anyaországi oktatók is részt vesznek az anyagleadásban. Míg mások azt tartják értéknek, hogy nincs kicsinyes bürokrácia, „családias” a hangulat, közvetlenebb az oktatók és a hallgatók közötti viszony.

Tandíjmentes

Képzéseinket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára, mind a 40 helyünk tandíjmentes.

Zsuzsa, ide a fotót kéne beékelni. Csatoltam.