Afrikai sertéspestis: a szabályok be nem tartása miatt bírságoltak meg egy gazdát, aki kártérítést sem kaphat

Megbírságolták a hatóságok az erdővidéki gazdát, akinek sertéspestissel fertőződtek meg a mangalicái, és mivel nem tartotta be a tenyésztésre vonatkozó szabályokat, kártérítésben sem részesül a betegségben elhullt, valamint a hatóságok által megelőzésképpen elpusztított 45 sertés után.

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

A Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági igazgatóság közleményéből kiderül, Nagyajta környékén található a panzió, ahol a mangalicákat tartották. Az ellenőrzés során megállapították, hogy megszegték a tenyésztésre vonatkozó előírásokat:

nem jelentették az állatorvosnak a szaporulatot, illetve a kivágásokat, a megelőzésre vonatkozó szabályokat sem tartották be, a farm nem volt megfelelően körülkerítve, az emberek bejárását nem korlátozták, így a vírust az erdőből hurcolták be a vadak, vagy emberi közvetítéssel ételmaradékkal jutott be.

HIRDETÉS

Mindezekért az igazgatóság 6400 lejes bírságot rótt ki, és a gazda kártérítést sem kaphat. Mivel a fertőzést a Prahova megyei laboratórium után, a bukaresti referenciahatóság is visszaigazolta, a környéket 45 napra megfigyelés alá helyezték,

a zárlat alatt korlátozzák az emberek, állatok, járművek forgalmát, így a panzióban nem fogadhatnak vendéget, a tóban tilos a horgászat, és állatot sem tarthatnak.

Sikó Barabási Sándor főállatorvos felhívja a figyelmet, hogy minden állat-elhullást azonnal jelenteni kell, és akár börtönnel is büntethető, ha kidobják az állatok tetemét. Az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent veszélyt, ám terjedése hatalmas gazdasági károkat okozhat – figyelmeztet a szakember.